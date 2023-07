Games with Gold: Das sind die kostenlosen Spiele im August

Autor:, in / Games with Gold

Die kostenlosen Games with Gold-Spiele für den Monat August 2023 stehen fest. Es sind die letzten Spiele aus dem Angebot.

Im August 2023 warten im Rahmen der Games with Gold ein letztes Mal zwei tolle kostenlose Spiele auf euch auf Xbox Series X|S und Xbox One. Von den Games with Gold profitiert ihr auch, wenn ihr Mitglied des Xbox Game Pass Ultimate seid.

Games with Gold – August 2023

Wenn ihr derzeit ein Xbox Live Gold-Abonnement habt, wird eure Xbox Live Gold-Mitgliedschaft ab dem 14. September automatisch auf Xbox Game Pass Core umgestellt, ohne dass sich der Preis ändert. Xbox Game Pass Core bietet weiterhin Online-Konsolen-Multiplayer sowie sofortigen Zugriff auf eine neue Bibliothek mit über 25 hochwertigen Spielen aus dem Game Pass-Katalog. Diese könnt ihr ohne zusätzliche Kosten auf der Xbox Series X|S oder Xbox One spielen und erhaltet außerdem Angebote und Rabatte für Mitglieder.