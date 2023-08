Games with Gold: Microsoft besiegelt das Ende

Autor:, in / Games with Gold

Die monatliche Games with Gold-Meldungen wurde zum Ende und in den vergangenen Monaten immer mehr ein Grund, um über das Angebot zu diskutieren. Immer mehr fiel auf, dass die angebotenen Spiele schon lange keine echten Kracher mehr sind und teilweise waren die Möglichkeiten für Xbox Original- und Xbox 360-Spiele erschöpft.

Nun hat Microsoft, wie wir bereits berichtet haben, umfangreiche Änderungen am Xbox LIVE-Service angekündigt und das Ende von Games with Gold besiegelt. In einer E-Mail an Kunden heißt es unter anderem wie folgt:

„Ab dem 1. September werden Xbox Game Pass Ultimate- und Xbox Live Gold-Mitglieder nicht mehr monatlich neue Spiele mit Games with Gold erhalten. Wie immer kannst du auf alle Xbox One-Spiele zugreifen, die du in der Vergangenheit über Games with Gold eingelöst hast, solange du ein aktuelles Game Pass Ultimate- oder Game Pass Core-Mitglied bist. Alle Xbox 360-Titel, die du in der Vergangenheit über Games with Gold eingelöst hast, kannst du behalten, unabhängig vom Abonnementstatus. Game Pass Ultimate-Mitglieder haben weiterhin Zugang zu Hunderten von großartigen Spielen, ab dem ersten Tag spielbaren Titeln, Vorteilen, exklusiven Mitgliederrabatten und neuen Spielen, die ständig hinzugefügt werden.“