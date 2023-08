Payday 3: Heists-Video erklärt Unterschiede zu PAYDAY 2

Wenn ihr schon sehnsüchtig auf PAYDAY 3 wartet, dann hilft euch dieses Video dabei, die Wartezeit ein wenig zu verkürzen – um etwas mehr als acht Minuten jedenfalls. In einem neuen Dev Diary-Videobeitrag melden sich die Spieleentwickler zum Thema „Heists“ zu Wort – und das ist gerade bei der PAYDAY-Reihe natürlich kein beiläufiges Thema.

Dennoch: Solltet ihr bislang gedacht haben, absolute Profis des Raubzugs zu sein, dann erlebt ihr in PAYDAY 3 womöglich eine eher unschöne Überraschung, wenn ihr an die Sache wie bislang rangeht. Die Devs erklären euch, wie sich die Heists in PAYDAY 3 von denen in PAYDAY 2 unterscheiden und welche Überlegungen in die Entwicklung und Ausgestaltung dieser geflossen sind.