Games with Gold: Über 10 Spiele zum Abschied kostenlos

Bei den aktuellen Games with Gold-Angeboten könnt ihr euch jetzt noch schnell über 10 Spiele kostenlos sichern.

Damit ihr euch von Games with Gold verabschieden könnt, gibt es jetzt in den unterschiedlichsten Regionen zahlreiche Spiele kostenlos. Ende August 2023 wird dann Games with Gold abgeschafft.

Um die folgenden Spiele kostenlos herunterzuladen, klickt ihr einfach auf die aufgeführten Links, ändert nicht die Region und folgt den grünen Schaltflächen.

Im Anschluss gehören die Xbox One-Spiele euch, genauer gesagt sind so lange spielbar, solange ihr mindestens ein Xbox Game Pass Core-Abonnement habt, das ab dem 14. September Xbox LIVE Gold ablösen wird. Die Xbox 360-Spiele sind auch ohne aktives Abo spielbar.

Games with Gold August 2023

