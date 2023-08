The Darkness: Nightdive Studios an Remaster interessiert

Autor:, in / The Darkness

Laut CEO Stephen Kick hat Entwickler Nightdive Studios Interesse an einem Remaster zum 2007 veröffentlichten Shooter The Darkness.

Im Jahr 2007 veröffentlichten Starbreeze Studios und 2K Games den auf dem gleichnamigen Comic basierenden Shooter The Darkness für Xbox 360 und PlayStation 3. 2012 folgte ein zweiter Teil, der allerdings nicht an die Erfolge des Vorgängers anknüpfen konnte.

Seitdem ist es still geworden um die Shooter-Reihe. Allem Anschein nach könnte sich das möglicherweise schon in naher Zukunft ändern. Auf die Bitte eines Twitter-Nutzers nach einem Remaster zu The Darkness, antwortete Nightdive Studios CEO Stephen Kick, dass man den Titel auf der Liste habe.

Die von Kick und seiner Ehefrau 2012 gegründeten Nightdive Studios sind auf Remaster und Wiederveröffentlichungen klassischer Spiele spezialisiert und veröffentlichten unter anderem neue Versionen zu Turok, System Shock, Doom 64, Shadow Man, Quake und zuletzt Quake II.

Aktuell arbeitet das Studio an Neuauflagen zu SiN, Turok 3: Shadow of Oblivion, Star Wars: Dark Forces sowie einem Remake zu System Shock.