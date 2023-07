Games with Gold: Kostenlose Spiele werden womöglich abgeschafft

Autor:, in / Games with Gold

Das Games with Gold-Angebot wird womöglich zum 1. September 2023 komplett abgeschafft.

Sollten die neuen Details aus diesem Beitrag stimmen, dann wird Games with Gold zum 1. September 2023 abgeschafft. Außerdem wird Xbox Live Gold in Xbox Game Pass Core umgewandelt.

Die monatlichen kostenlosen Games with Gold-Spiele haben somit ein Ende, wenn die Angaben stimmen. Dazu wurde bekannt, dass sämtliche Spiele, die Nutzer sich mit Games with Gold gesichert haben, weiterhin in ihrem Spielkatalog enthalten bleiben werden.

Xbox Game Pass Core umfasst alle Vorteile wie Xbox Live Gold und startet zusätzlich mit 25 ausgewählten Spielen. Das Angebot soll peu à peu erweitert werden. Weitere Details gibt es hier.