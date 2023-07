Capcom: Übernahme von Support-Studio Swordcanes

Capcom hat über Aktienkäufe Swordcanes Studio zu einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft gemacht.

Swordcanes Studios wurde 2018 gegründet und wirkte unterstützend bei bekannten Titeln mit. So führt das Studio Animationen für Street Fighter 6 und Monster Hunter Rise, Charaktermodelle für Final Fantasy XVI und Produktionskooperation bei Hi-Fi Rush im Portfolio auf.

„Die Stärke von Swordcanes liegt in der 3D-Computergrafik-Produktionstechnologie für die Entwicklung von Heimvideospielen für Verbraucher, und das Studio hat in der Vergangenheit an großen Capcom-Titeln gearbeitet“, erklärte Capcom zur Übernahme.

„Deshalb hat Capcom beschlossen, das Studio zu seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft zu machen, um seine Entwicklungs- und Technologiekapazitäten nachhaltig zu stärken.“