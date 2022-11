Perfect Dark Reboot: Entwicklung bei Crystal Dynamics verläuft sehr gut

Autor:, in / Perfect Dark Reboot

Die Embracer Group gab auf seiner Quartalskonferenz Auskunft über die Entwicklung des Perfect Dark Reboot. Das Spiel wird mit dem Xbox Game Studio The Initiative in Partnerschaft mit Crystal Dynamics entwickelt. Letzteres gehört nach Übernahme in diesem Jahr zu Embracer.

Phil Rogers, CEO von Crystal Dynamics und Eidos, sagte demnach, dass die Arbeiten am kultigen Perfect Dark sehr gut laufen.

Rogers sagte weiter: „Intern war es sehr vielversprechend zu sehen, wie unser Team diese neue Art der Arbeit angenommen hat. Wenn wir über die Zukunft unserer Arbeitsweise nachdenken, wird die Zusammenarbeit über Studios, Zeitzonen, Länder und Unternehmen hinweg immer selbstverständlicher werden. Es ist daher großartig zu sehen, wie gut das Team von The Initiative und unser Team in den Crystal Studios zusammenarbeiten.“

Matt Booty sagte als Chef der Xbox Game Studios im September, dass schon lange keine Spiele mehr einzig und allein unter einem Dach entwickelt werden. Die Chance auf eine Zusammenarbeit mit den Veteranen von Crystal Dynamics habe man daher auch sofort genutzt.