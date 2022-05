Perfect Dark Reboot: 13 Animatoren arbeiten bei Crystal Dynamics am Spiel

Aktuell arbeiten 13 Animatoren am Perfect Dark Reboot bei Crystal Dynamics und es werden in Zukunft noch mehr.

Einen Einblick in die Entwicklung des Perfect Dark Reboots gab Ben Stanton von Crystal Dynamics.

Wie der Animation Director verriet, arbeiten derzeit 13 Animatoren an Perfect Dark. Doch in absehbarer Zukunft will man die Anzahl der Mitarbeiter in diesem Bereich noch auf eine unbekannte Zahl ausweiten.

Zum Vergleich sagte er, dass es Zeiten gab, an denen 27 Animatoren an Marvel’s The Avengers gearbeitet hatten.

Heute wurde bekannt, dass die Embracer Group Teile von Square Enix außerhalb Japans übernehmen wird. Dazu zählt auch Crystal Dynamics. Die laufende Zusammenarbeit mit The Initiative an Perfect Dark wird dadurch nicht beeinflusst.