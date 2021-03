Autor:, in / Star Renegades

Das Taktik-Rollenspiel Star Renegades bekommt auf Xbox One ein Update mit dem Namen „The Imperium Strikes Back“.

Massive Damage Games und Raw Fury kündigen das Inhaltsupdate „The Imperium Strikes Back“ für Star Renegades an.

Das Update wird am 10. März erhältlich sein, wenn das Spiel auch für PlayStation 4 erscheint.

In „The Imperium Strikes Back“ erkundet ihr Pycron, einen neuen Eisplaneten, tretet gegen drei neue Behemoths an, fordert die tödliche Sirene heraus und begrüßt einen neuen Abtrünnigen in eurem Team – den Dragoon!