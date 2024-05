Star Trek Online: Diese Features bietet Unparalleled im Sci-Fi-MMO

Arc Games und Cryptic Studios haben heute angekündigt, dass Star Trek Online: Unparalleled, die 32. Staffel des Free-to-Play-Star-Trek-MMORPGS, nun auf PC verfügbar ist. Am 19. Juni 2024 folgt der Release auf PlayStation und Xbox.

In dieser neuen Staffel müssen die Captains von Star Trek Online mit ihren Verbündeten zusammenarbeiten, um die Iconianer gegen eine neue mysteriöse Bedrohung durch die Borg zu beschützen. Ab heute können Spieler auf PC diese Spezies der Borg in der Episode „Situation unter Kontrolle“ und im neuen Einsatzkommando „Borg Battle Royale“ bekämpfen, die Teil eines neuen Ereignisses sind. Außerdem können sich Spieler auf ein neues Feature zum Geschlechts- und Spezieswechsel und auf Updates für die Infinity-Verschlusskiste freuen.

In Star Trek Online: Unparalleled werden die Captains und ein verbündeter Aetherianer von der Khitomer-Allianz beauftragt, ein Iconianisches Portal zu modifizieren. Doch ein Notruf aus einem anderen Universum ändert die Lage komplett. Jemand wird von multiversalen Borg aus einer massiven Dyson-Sphäre angegriffen. Wird es den Captains gelingen, diese neuen Borg aufzuhalten, bevor sie die Kontrolle übernehmen?

Bei diesem neuen Abenteuer ist auch wieder eine bekannte Schauspielerin aus dem Star-Trek-Franchise an Bord: Captain Sela von der Enterprise-F aus einem Paralleluniversum wird von Denise Crosby vertont. Crosby verkörperte in der ersten Staffel von Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert Tasha Yar und kehrt jetzt in ihrer neuen Rolle in das Star-Trek-Universum zurück. Star Trek Online: Unparalleled bringt ebenfalls jede Menge neuer Inhalte zum Entdecken mit sich.

Star Trek Online: Unparalleled bietet folgende neue Features:

Neue Episode – Situation unter Kontrolle Schließe dich mit den Aetherianern und Captain Sela zusammen, um gemeinsam ein neues Universum gegen eine neue Spezies der Borg zu beschützen!

Brandneues Einsatzkommando – Borg Battle Royale Ein neues Boden-Einsatzkommando. Kämpfe in dieser spannenden Simulation auf dem Holodeck gegen immer gefährlicher werdende Wellen an Borg. Wie weit wirst du es schaffen?

Staffel-32-Ereignis – Delete Alt Control Spiele ausgewählte Inhalte, um dir Belohnungen zu verdienen, unter anderem einen Dimensionalen Hypermasse-Torpedowerfer, eine Typ-14-Shuttle-Unterstützungsstaffel und mehr!

Updates für Infinity-Verschlusskisten Die Aetherianische Revelation-Klasse [K6] wird der Infinity-Verschlusskiste hinzugefügt. Übernimm das Kommando über dieses mächtige neue Schiff!

Captain-Umwandlungsmarke Willst du deinen Charakter verändern, ohne deine hart verdienten Belohnungen zu verlieren? Mit der Captain-Umwandlungsmarke ist das jetzt möglich. Mit dieser neuen Marke kannst du die Spezies und/oder das Geschlecht deines Captains innerhalb der gewählten Fraktion verändern.



Star Trek Online ist ein kostenloses Massively-Multiplayer-Onlinespiel, in dem Spieler das Universum von Star Trek erkunden. Sie bestimmen ihr eigenes Schicksal als Captain eines Föderationsschiffs, erweitern als klingonischer Kriegsherr die Grenzen des Reichs, bauen als Commander der Romulanischen Republik das romulanische Vermächtnis wieder auf, oder führen als Jem’Hadar gefährliche Missionen für das Dominion durch.

Captains können außerdem berühmte Orte aus dem Universum von Star Trek besuchen, Kontakt mit neuen Alien-Spezies aufnehmen und mit anderen Spieler in ihren eigenen Raumschiffen kämpfen. Star Trek Online ist derzeit für PC, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar.

Hier gibt es den Launch-Trailer für Star Trek Online: Unparalleled zu sehen: