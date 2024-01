Star Trek Online: Staffel 31: Both Worlds erscheint im März

Der Borg-König wartet: Star Trek Online: Both Worlds erscheint am 23. Januar auf PC und im März für Xbox und PlayStation.

Gearbox Publishing und Cryptic Studios kündigten an, dass Star Trek Online: Both Worlds, die 31. Staffel des langjährigen Free-to-Play Star-Trek-MMORPGs, am 23. Januar 2024 für PC und am 12. März 2024 für PlayStation und Xbox erscheinen wird.

Diese neue Staffel setzt die Story der letzten Staffel fort: Spieler müssen sich dem Borg-König stellen, dem Architekten hinter der Bedrohung des Multiversums von Star Trek Online.

Außerdem feiert Star Trek Online in diesem Monat sein 14. Jubiläum. Als Dank für die anhaltende Unterstützung der Spieler in den vergangenen 14 Jahren wird dieser Meilenstein mit der Rückkehr des beliebten Jubiläumsereignisses gefeiert, zu dem in den kommenden Wochen in einem Dev-Blog weitere Details enthüllt werden.

Star Trek Online: Both Worlds setzt die Story der letzten Staffel fort und ist zeitlich nach dem Missverständnis mit den Tholianern und dem Riss des Realitätswirbels angesiedelt. Die Borg aus dem Spiegeluniversum wollen ihn als Einfallspunkt nutzen, was ihn zu einer Bedrohung für das Multiversum macht. In diesem neuen Update müssen Spieler den Unikomplex der Spiegeluniversums-Borg infiltrieren, ein technologisches Labyrinth in dessen Herz der Borg-König wartet. Um das Multiversum zu retten, muss er besiegt und das Labyrinth vom Wirbel abgetrennt werden.

In diesem neuen Abenteuer treffen Spieler zudem auf bedeutsame Star Trek-Ikonen wie Captain Ezri Dax (synchronisiert von Nicole de Boer aus Star Trek: Deep Space Nine), Captain Harry Kim (synchronisiert von Garret Wang aus Star Trek: Voyager) und Admiral Kuumaarke (synchronisiert von Kipleigh Brown aus Star Trek: Enterprise). Star Trek Online: Both Worlds wird außerdem viele weitere neue Inhalte präsentieren.

Star Trek Online: Both Worlds erscheint mit folgenden neuen Features:

Neue Episode – Abgrund des Skorpions

Die Aetherianer berichten von einem neuen Realitätswirbel, der sich im Flüssigraum öffnet, und bitten um Hilfe, ihn wieder zu schließen. Bei diesem Wirbel treffen Spieler auf Borg aus dem Spiegeluniversum, die versuchen, einen Brückenkopf für einen Angriff auf das Multiversum zu errichten. Eine gewagte Mission bringt Spieler in den Unikomplex der Spiegeluniversums-Borg, wo sie auf den Borg-König treffen.

Neues Einsatzkommando – Schlacht von Wolf 359

In diesem neuen Einsatzkommando für 5 Spieler lässt sich die größte Schlacht gegen die Borg bei Wolf 359 nachspielen. Um die Gegenwart zu schützen, müssen Lehren aus der Vergangenheit gezogen werden.

Ereignis in Staffel 31 – König und Kollektiv

Für dieses neue Ereignis können Spieler ausgewählte Inhalte spielen und ein neues K6-Schiff verdienen.

Feature: Zufällige Elite-Einsatzkommandos

Dieses neue Feature wird Spieler die Möglichkeit geben, sich einer Warteliste für zufällige Elite-Einsatzkommandos anzuschließen, um zusätzliche Belohnungen zu erhalten.

Star Trek Online ist ein kostenlos spielbares MMO, in dem Spieler das Universum von Star Trek erkunden können.

Spieler können ihr eigenes Schicksal als Captain eines Föderationsschiffs bestreiten, als klingonischer Kriegsherr die Grenzen des Reichs erweitern, als Commander der Romulanischen Republik das romulanische Vermächtnis wiederaufbauen oder als Jem’Hadar gefährliche Missionen für das Dominion durchführen.

Captains können außerdem berühmte Orte aus dem Universum von Star Trek besuchen, Kontakt mit neuen Alien-Spezies aufnehmen und mit anderen Spielern in ihren eigenen Raumschiffen kämpfen. Star Trek Online ist derzeit für PC, PlayStation und Xbox verfügbar.