Star Trek Online: Ascension Update für Xbox und PlayStation erhältlich

Star Trek Online: Ascension, das neueste Update für Star Trek Online, ist jetzt auf PlayStation und Xbox verfügbar. Das neue Update enthält die epische Enthüllung des Terranischen Imperators: die Spiegeluniversum-Version von Wesley Crusher, der von Wil Wheaton synchronisiert wird, der diese Figur vor 35 Jahren in Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert erstmals verkörperte und in der letzten Staffel von Star Trek: Picard als der Reisende auftrat.

Neben der Rückkehr von Wesley treten ebenfalls die bei den Fans beliebten Captain Killy (Mary Wiseman aus Star Trek: Discovery) und Admiral Leeta (Chase Masterson aus Star Trek: Deep Space Nine) in einer spannenden neuen Mission auf. Mit der Veröffentlichung des heutigen Updates können Spieler ebenfalls am neuen Boden-Einsatzkommando für 5 Spieler „Sturmjäger“ teilnehmen, mit den neuen Elite-Upgrades für Offiziere ihre Brückenoffiziere aufwerten und am neuen Ereignis „Der Wille des Imperators“ teilnehmen, um das Terranische Somerville-Schiff [K6] als Belohnung zu erhalten.

Die vollständige Liste aller Features von Ascension:

NEUE BESONDERE EPISODE In der brandneuen Episode „Auge des Sturms“ müssen die Spieler eine Flotte zusammenstellen, um Imperator Wesley Crusher aufzuhalten, bevor er die Macht über den Anderen erlangen kann. Captains verbünden sich mit der ehemals feindlich gesinnten Admiralin Leeta, um die Pläne des Terranischen Imperiums zu durchkreuzen, die beide Universen bedrohen.

GASTSTARS Imperator Wesley Crusher – Wil Wheaton (Star Trek: Das nächste Jahrhundert und Picard) Captain Sylvia „Killy“ Tilly – Mary Wiseman (Star Trek: Discovery) Admiral Leeta – Chase Masterson (Star Trek: Deep Space Nine)

NEUES EINSATZKOMMANDO Mit dem neuesten Update kommt „Sturmjäger“ ins Spiel, ein spannendes neues Boden-Einsatzkommando, das die Spieler in das Innere des Anderen bringt. Gruppen aus fünf Spielern begeben sich auf eine Mission, bei der sie die Verbindung zwischen dem Terranischen Imperator und dem Anderen zu unterbrechen, bevor sie die Erde erreichen.

BESONDERES EREIGNIS UND NEUE BELOHNUNG Vom 1. November bis zum 1. Dezember können Captains für das Spielen der neuesten Inhalte eine brandneue Belohnung erhalten – das Terranische Somerville-Schiff [K6].

ELITE-UPGRADES FÜR OFFIZIERE Mit diesem brandneuen Feature können Spieler eine Marke erwerben, die man auf einen beliebigen Brückenoffizier in der Crew anwenden kann, um die Fertigkeiten des Brückenoffiziers zu verbessern.