Starbreeze: Neues Spiel auf Basis der Dungeons & Dragons IP

Starbreeze Entertainment gibt heute bekannt, dass es das größte Rollenspiel der Welt mit Dungeons & Dragons lizenziert hat, um es in dem kommenden Spiel Project Baxter zu verwenden.

Starbreeze lizenziert das geistige Eigentum von Wizards of the Coast, dem Inhaber des geistigen Eigentums von Dungeons & Dragons und einer Abteilung von Hasbro, Inc. Das kommende Spiel soll im Jahr 2026 veröffentlicht werden, wobei Starbreeze sowohl als Entwickler als auch als Publisher fungiert.

Das Spiel mit dem internen Codenamen Project Baxter, das in der Welt von Dungeons & Dragons angesiedelt ist, wird die typischen Starbreeze-Eckpfeiler von kooperativem Multiplayer, lebenslangem Engagement durch ein Games-as-a-Service-Modell, Community-Engagement und einem überlebensgroßen Erlebnis tragen.

„Es ist schwer, sich eine bessere Paarung als Dungeons & Dragons und Starbreeze vorzustellen – beide mit ihrem Fundament an kooperativen und gemeinschaftsorientierten Erfahrungen, ‚play it your way‘ und unendlicher Wiederspielbarkeit. Als wir uns nach möglichen IPs für unsere zukünftigen Projekte umsahen, stand Dungeons & Dragons immer ganz oben auf unserer Liste, und ich bin unglaublich glücklich, diese Lizenz ankündigen zu können. Ich möchte Wizards of the Coast dafür danken, dass sie uns ein so großartiger Partner sind. Die Entwicklung des Spiels ist in vollem Gange und wir freuen uns darauf, im Jahr 2026 ein fantastisches Dungeons & Dragons-Action-Adventure zu liefern“, sagt Tobias Sjögren, CEO von Starbreeze.

„Dungeons and Dragons hat ein außergewöhnliches Jahr hinter sich“, sagt Eugene Evans, SVP Digital Strategy and Licensing bei Wizards of the Coast und Hasbro. „Unsere Spielemarken, einschließlich Dungeons & Dragons, ziehen weiterhin großartige Partner an, während wir unseren Plan umsetzen, unser digitales Spieleportfolio durch Lizenzierung und Entwicklung zu vergrößern. Unsere Zusammenarbeit mit Starbreeze ist ein hervorragendes Beispiel für diese Strategie. Angesichts ihrer beeindruckenden Spiele und ihrer Leidenschaft für Dungeons & Dragons sind wir zuversichtlich, dass sie ein Erlebnis schaffen werden, das Fans auf der ganzen Welt begeistern wird.“