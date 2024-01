Sunkissed City: Neues Spiel vom ehemaligen Stardew Valley-Entwickler

Autor:, in / Sunkissed City

Arthur „Mr. Podunkian“ Lee hat mit Sunkissed City ein neues Life-Sim Spiel angekündigt. Das Spiel soll im vierten Quartal 2024 für PC und zu einem späteren Zeitpunkt auf Konsolen erscheinen.

Im Juli 2022 hatte Arthur Lee das Team von Stardew Valley verlassen, um seine eigenen Projekte zu verfolgen. Über die Arbeit an seinem Spiel, das damals noch keinen Namen hatte, postete er regelmäßig Updates auf seinem Account.

So konnte man den Fortschritt seiner Arbeit an Apollo City, einer sonnigen Küstenmetropole, kontinuierlich verfolgen. Während sich Arthur am 15. Januar noch dafür entschuldigte, keinen Namen für sein Werk zu haben, konnte er diesen wichtigen Meilenstein nur wenige Tage später überwinden.

So schrieb er bereits am 19. Januar: „Ich habe mir endlich einen Titel für mein Spiel ausgesucht und ein Logo entworfen, mit dem ich nach wochenlanger Überarbeitung zufrieden bin. Ich warte nur noch darauf, dass Valve mir mitteilt, dass ich meine Steam-Store-Seite mit den in Arbeit befindlichen Teilen veröffentlichen darf, bevor ich mich dazu entschließe, es direkt anzukündigen!“

Das Warten hat nun ein Ende und die Steam-Seite ist online.

In Sunkissed City schlüpfen die Spieler in die Rolle eines neuen Mitarbeiters für das „Peco Pioneer“-Pilotprogramm des monolithischen Pico-Konzerns.

Ihre Aufgabe besteht darin, eine Beziehung zur Apollo-Community aufzubauen und für Picos neue umweltorientierten Initiativen zu werben.

Aber etwas scheint in der Stadt nicht zu stimmen. Die heimischen Tiere werden aggressiver, die Gewässer sind leer, aus Abwasserkanälen strömen Monster und die Menschen leiden unter ständiger Migräne.

Die sonnenverwöhnte Küstenmetropole bietet unzählige Möglichkeiten für den Neuanfang. Tage und Nächte lassen sich mit allerlei Aktionen füllen. Hier macht man einen Abstecher in DIY-Gärten, dort geht es für einen ruhigen Nachmittag im Park oder man trifft Einheimische bei einem Kaffee im Weird Dog Café.

Wer möchte, macht Fotos von der Tierwelt, versucht sein Glück beim Angeln des „Großen“ in Marin Shores oder sucht auf einer Wanderung am Pinnacle Peak nach köstlichen Lebensmitteln.

Wer mehr Geld verdienen möchte, kann jederzeit eine Aufgabe übernehmen und Sendungen im Pico-Lager sortieren.

Mit endlosen, umfassenden Anpassungsmöglichkeiten können die Spieler sein, wer immer sie sein möchten. Sie machen einen Abstecher bei Threads, um sich neu auszustatten, oder besuchen den Salon Flamingo, um sich komplett neu zu gestalten. Die Kleidungsstücke können mit hunderten verschiedener Farben, Mustern und Materialkombinationen individuell gestaltet werden.

Sunkissed City kann gemeinsam sowohl Online- als auch im Multiplayer-Koop-Modi mit geteiltem Bildschirm gespielt werden. Die Schwierigkeitsgrade und Zugänglichkeitsoptionen können pro Spieler passend eingestellt werden.