SYNCED: Im Winter auch für PS5 und Xbox Series X|S

Spieler sollten sich für intensive PvE- und PvP-Inhalte bereit machen, den SYNCED erscheint für PC via Steam und Epic Games Store. Versionen für die PlayStation 5 und Xbox Series X|S sind später diesen Winter verfügbar.

Hier gibt es den Launch-Trailer:

SYNCED, entwickelt von NExT Studios und gepublisht von Level Infinite, transportiert die Spieler in den Meridian. Die verwüstete Zone ist von den tödlichen Nanos bevölkert – ehemaligen Menschen, die durch Nanotechnologie verwandelt wurden. Die Spieler schlüpfen in die Rolle der Runner und suchen im Meridian nach Nerva, einer kostbaren Nano-Energiesubstanz.

SYNCED enthält Drei-Spieler-Koop, wobei Runner ihr Squad vergrößern können, indem sie mit Prime Nanos syncen und sie in einsetzbare Companion Nanos verwandeln. Runner können die Fähigkeiten ihrer Companion Nanos strategisch und passend zu ihrem Spielstil einsetzen, um den Verlauf des Kampfes zu verändern.