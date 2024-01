The Adventures of Panzer: Legacy Collection: In diesem Abenteuer gibt kein zurück

In den beiden Sidescrollern The Adventures of Panzer: Legacy Collection gibt es für Spieler immer nur nach vorn.

Der Indie-Publisher Ratalaika Games und der Indie-Entwickler Pixelcraft Games kündigen die bevorstehende Veröffentlichung von zwei Spielen in einem Paket an: The Adventures of Panzer: Legacy Collection.

Beide Panzer-Titel, das Original und seine Fortsetzung, sind Side-Scrolling-Plattformer-Abenteuer, die stundenlangen Spielspaß und Herausforderungen bieten und am 26. Januar 2024 für die Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PlayStation 4|5 erscheinen.

The Adventures of Panzer ist in erster Linie ein Action-Plattformer. Die Spiele zwingen den Spieler, sich ständig vorwärts zu bewegen, und eine der Qualitäten sind die Charaktere, die man auf dem Weg trifft – wobei Humor und Unbeschwertheit die treibende Kraft sind.

Es gibt mehrere kleine Geheimnisse, die in den Karten versteckt sind, darunter auch NSCs mit nutzlosen Dialogen, die aber für ein gewisses Maß an Unterhaltung sorgen. In beiden Spielen gibt es den legendären, pensionierten Schlachtzugsleiter Panzer und seinen treuen Handlanger Blarghe. Das sind die Charaktere, die man wechseln und ihre Eigenschaften nutzen kann.

Wo alles begann

Mit seinem rohen und einfachen Spieldesign bietet es viele Herausforderungen und Gameplay. Es bietet keine Kompromisse (mit zufälligen Endgegnern), sondern nur das gute alte „Vorwärts und nicht zurück“-Spiel!

Heutiges Sequel

Die neueste Kreation, The Adventures of Panzer 2, vereint alles, was im ersten Spiel funktionierte und erfolgreich war, macht es aber jetzt für den Durchschnittsspieler viel zugänglicher. Viele neue „Lebensqualitäts“-Features wurden implementiert, um das Spielgeschehen flüssiger zu machen und das Gesamterlebnis in einem weiteren epischen Side-Scrolling-Plattformer-Abenteuer noch angenehmer zu gestalten.

Es gibt weiterhin eine Level-Auswahlfunktion, Upgrades, die der Spieler kaufen kann, mehrere spielbare Charaktere für eine verbesserte Wiederholbarkeit. Das Leveldesign ist detaillierter und interessanter und weniger unversöhnlich, was zum Spielerlebnis beiträgt. Nicht zu vergessen die Bosskämpfe, die noch explosiver sind.

Schauplatz Panzer 2

Etwa ein Jahr nach den Ereignissen des ersten Spiels kehrt Panzer in seine Rolle als Anführer der Zergadins zurück: Das alte Team wurde „rekrutiert“, ein neues, hochmodernes Hauptquartier errichtet und eine Welt voller Abenteuer erwartet ihn.

Aber ein neues Böses ist aufgetaucht, und das ganze Team muss zusammenarbeiten, um es zu besiegen. Diesmal muss Panzer also nicht allein kämpfen. Ihm zur Seite stehen der flinke Jäger Kankaro mit Pfeil und Bogen, die Magierin Ahzriaz mit ihrer tödlichen Eismagie und der verrückte Troll Vespeto mit seinen wahnsinnigen Sprengstoffen.

Features

Mehrere spielbare Charaktere

Charakterwechsel in Echtzeit

Freischaltbare Spezialfähigkeiten

Nicht-linearer Spielfortschritt

Einfaches Währungssystem zum Kauf von mehr Gesundheit

Überspringbare Zwischensequenzen

Jede Menge nutzloser NPC-Dialoge!

9 vollständig ausgearbeitete Levels

10 herausfordernde Bosse

1 trifft 2

The Adventures of Panzer 2 ist im Vergleich zu Panzer 1 ein völlig anderes Ding. Von der Größe her ist es buchstäblich doppelt so groß. Dafür hat es aber auch viel mehr Inhalt. Die nicht-lineare Natur des Spiels erlaubt es dem Spieler, seinen eigenen Weg zu wählen – aber die Levels sind vorgegeben, wie bei den meisten 2D-Sidescrollern dieser/der Ära.

Musik und Sound – Pitch Perfect

Die gesamte Musik und die Soundeffekte für Panzer 1 & 2 stammen von Logan E. Schad, der Monate damit verbrachte, die Themenmusik für jeden Level zu entwickeln. Von Pugnas dunklem und bösem Schloss bis hin zu Hareynas‘ Farm. Wenn ihr jeden Level spielt, werdet ihr wissen, dass er anders ist!