The Callisto Protocol: Kostenloser Hardcore-Modus bringt neue Achievements

The Callisto Protocol hat einen neuen kostenlosen Hardcore-Modus spendiert bekommen. Dazu wurden die neuen Patch-Notes veröffentlicht.

Der Hardcore-Modus in The Callisto Protocol ist eine herausfordernde Variante des Survival-Horror-Erlebnisses, der euch an eure Grenzen bringen soll und nichts für schwache Nerven ist.

The Callisto Protocol – Hardcore-Modus

Munition, Gesundheit und Credits sind schwieriger zu bekommen und nicht jeder Biofresser lässt Beute fallen

Erhöhter Feindschaden

Verminderter Schaden des Betäubungsstabs

Erhöhte gegnerische Mutationsgeschwindigkeit

Der Wert der Konterbande wird reduziert

Hardcore-Modus New Game+ (erfordert den Abschluss des normalen Hardcore-Modus)

Neue Achievements

Dazu haben die Entwickler einige Bugs entfernt. Spieler, die die Errungenschaft „Das Protokoll ist über das Leben“ nach Beendigung des Spiels nicht korrekt erhalten haben, erhalten das Achievement nun automatisch. Des Weiteren hat man sich um die Behebung von Fehlern bei der Lokalisierung von Leveln und Stimmen/Untertiteln gekümmert. Weiter gibt es eine Optimierte Gegner-KI, wenn der Spieler von mehreren Gegnern umgeben ist.