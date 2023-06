The Callisto Protocol: Release-Termin zum Final Transmission DLC

The Callisto Protocol erhält am 29. Juni 2023 mit dem Final Transmission DLC seine endgültige Erweiterung. PlayStation-Spieler dürfen 48 Stunden früher spielen.

Die Entwickler verkünden: „Macht euch bereit für Final Transmission, das herzzerreißende letzte Kapitel von The Callisto Protocol. Spielt 48 Stunden früher, am 27. Juni, exklusiv auf PlayStation, gefolgt von einer umfassenderen Veröffentlichung am 29. Juni für alle anderen Plattformen.“