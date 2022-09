The Chant: Neues Video und Vorbesteller-Phase gestartet

Autor:, in / The Chant

Prime Matter veröffentlicht ein neues Video zu The Chant. Dazu wurde die Vorbesteller-Phase gestartet!

Prime Matter veröffentlicht einen neuen Trailer zu The Chant, einem kosmischen Third-Person-Horror-Action-Adventure für Einzelspieler. Das neue Video beinhaltet erste Vorschusslorbeeren der gamescom-Screenings und ruft die Spieler dazu auf, auf eine abgelegene Insel an der Pazifikküste zu reisen und an einem spirituellen Rückzugsort teilzunehmen, der alles andere als ein normales Urlaubsziel ist.

Das von Brass Token entwickelte und von Prime Matter herausgegebene Spiel wird von Press Start aus Australien als „eine große Überraschung, die sich in die Liste der am meisten erwarteten Titel einreiht“ und von ingame aus Deutschland als „eine geballte Ladung kosmischen Kult-Horrors“ bezeichnet.

Diverse internationale Medien hatten während der gamescom, die Ende August in Köln stattfand, zum ersten Mal die Gelegenheit, Hand an The Chant zu legen.

Das Spiel spielt auf Glory Island, in einem abgelegenen spirituellen Rückzugsort. Nachdem ein Gruppenritual schief geht und The Gloom (eine farbenfrohe psychedelische Dimension des Schreckens, die sich von negativer Energie ernährt) erweckt wird, muss sich die Hauptfigur Jess ihren eigenen Ängsten stellen, um das Ritual rückgängig zu machen.

„Brass Token hat sehr viel Sorgfalt in das Spiel gesteckt“, betont Wccftech aus den USA.

Um zu überleben, müssen die Spieler das düstere Erbe einer alten Sekte aus den 1970er Jahren und die spirituellen und physischen Wesen, die sie entfesselt haben, erschaffen, bekämpfen und ihnen entkommen. Das Spiel ist, so IGN France, „das neue Juwel von Prime Matter“.

Mike Skupa, Creative Director, sagt: „Es war inspirierend, die Eindrücke der Leute nach dem Spielen von The Chant zu hören. Zu sehen, wie Fans des Genres auf Inspirationen von klassischen Survival-Horror-Spielen bis hin zu Gruselfilmen und darüber hinaus verweisen, erinnert uns daran, warum wir dieses Spiel überhaupt entwickelt haben“.

The Chant „sieht interessant aus und klingt auch so“ (Pushsquare, UK), denn es ist eine spannende Mischung aus schrägen und bunten Charakteren und einem von den 70er Jahren inspirierten, atmosphärischen Soundtrack, der von dem renommierten Komponisten Paul Ruskay entworfen wurde.

Vorbestellung & Limitierte Auflage

Die digitale Vorbestellung von The Chant ist bereits live. Zu den Boni für Vorbestellungen vor der Veröffentlichung gehören ein 1970er-Jahre-VFX-Filtermodus im Spiel und ein exklusives, von den 1970er-Jahren inspiriertes Outfit für den spirituellen Rückzug.

Außerdem enthalten Vorbestellungen der physischen Limited Edition den psychedelischen Soundtrack, der von dem renommierten Komponisten Paul Ruskay komponiert wurde, und das Glory Island Art Book.

The Chant – Pre-Order Bundle – 39,99 Euro

The Chant ist ein kosmisches Horror-Action-Adventure, das von Brass Token entwickelt und von Prime Matter veröffentlicht wird und am 3. November für Xbox Series X/S, PS5 und PC erscheint.