The Division 3: Angeblich keine Pläne für neuen Teil

Ubisoft hat angeblich keinen Nachfolger von The Division 2 in Entwicklung und auch angeblich keine Pläne für einen neuen Teil.

Vier Jahre alt wird The Division 2 im März dieses Jahres. Ubisoft Massive unterstützt das Open-World-Actionspiel seitdem regelmäßig mit neuen Inhalten. Für das Frühjahr steht etwa Season 11 in den Startlöchern, wenngleich es derzeit technische Probleme gibt, die den Start verzögern.

An einen weiteren Teil der Reihe, in dem Spieler die Rolle eines Agenten nach einer Pandemie in einer offenen Spielwelt übernehmen, denkt Ubisoft aber offenbar nicht.

Derzeit soll sich kein neues Hauptspiel zu The Division in der Entwicklung befinden, wie Insider Gaming von nahestehenden Quellen erfahren haben will.

Aber auch wenn The Division 3 noch kein Thema bei Ubisoft ist, könnte sich das in Zukunft ändern. Und mit dem Free-to-Play-Titel The Division Heartland sowie dem Mobilegame The Division Resurgence befinden sich immerhin zwei Ableger in Arbeit.