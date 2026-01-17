The Division 3: Spiel bleibt auf Kurs trotz Abgang von Julian Gerighty

Ubisoft beruhigt Fans: The Division 3 bleibt auf Kurs – trotz Abgang von Julian Gerighty.

Julian Gerighty, der lange Zeit Ideen für The Division 3 entwickelt hat, hat Ubisoft verlassen. Das wirft Fragen zur Zukunft des Spiels auf. Der Entwickler, der das erste Spiel leitete und 2023 die Rolle des Executive Producers übernahm, ist zu Battlefield Studios gewechselt, wo er ein neues Kapitel beginnt, wie wir bereits berichtet haben.

Erst vor Kurzem hatte er betont, dass der kommende Teil der Serie sich zu einem echten Schwergewicht entwickle.

Ubisoft reagierte umgehend auf die Neuigkeiten und stellte klar, dass Fans sich keine Sorgen machen müssen. Massive Entertainment verabschiedete Gerighty mit warmen Worten und betonte, dass seine Arbeit weiterhin im Projekt verankert sei.

Das Studio hob hervor, dass die Welt, an der er mitgearbeitet hat, noch viele Jahre weitergeführt werde und sein Einfluss ein fester Bestandteil der Reihe bleibe.

Gerighty selbst meldete sich ebenfalls zu Wort und sprach von einem neuen Abenteuer, das vor ihm liege. Gleichzeitig zeigte er sich überzeugt davon, dass die Zukunft von The Division stark aussieht und die Teams an Inhalten arbeiten, die die Spieler noch überraschen werden. Seine Botschaft unterstreicht, dass er der Reihe verbunden bleibt, auch wenn er nun an anderer Stelle tätig ist.

Mit dem Wechsel endet ein prägendes Kapitel für die Marke, doch Ubisoft versichert, dass die Entwicklung von The Division 3 stabil weiterläuft und die Vision des Projekts erhalten bleibt.

Agents!

Quick update from the Base Of Operations:

It's time for me to hang up my go bag (keeping the watch) as I go on another grand adventure. The Division future burns bright, and I can't wait for you to discover what the teams have been working on. Long live The Division… — Julian Gerighty (@jgerighty) January 16, 2026