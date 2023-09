The Division 3: Fortsetzung offiziell in der Entwicklung

Autor:, in / The Division 3

Ubisoft hat bekannt gegeben, dass sich The Division 3 offiziell in der Entwicklung befindet.

Julian Gerighty kehrt zu der Marke The Division zurück, die er mit in die Welt gebracht hat. Gerighty wurde zum Executive Producer für die Marke The Division ernannt und wird den Wechsel vollziehen, sobald Star Wars Outlaws – ein Spiel, das er derzeit als Creative Director beaufsichtigt – ausgeliefert wurde.

Gerighty ist begeistert, zu The Division zurückzukehren. Bevor er 2014 als Associate Creative Director zum Team von Tom Clancy’s The Division stieß, erinnerte er sich daran, wie vielversprechend das Spiel bei seiner ersten Vorstellung auf der E3 2013 war.

„Ich erinnere mich an das Gameplay-Versprechen – den Koop-Modus, das PvP, die Open-World-RPG-Aspekte. Die Welt wirkte sehr glaubwürdig und realistisch, so als ob man in ihr wirklich etwas verändern könnte.“

Nachdem er dem Team von Massive Entertainment – A Ubisoft Studio beigetreten war und das Original im Jahr 2016 veröffentlicht hatte, wechselte er als Creative Director zu Tom Clancy’s The Division 2, wo er und sein Team ein neues Abenteuer in den sommerlichen Straßen von Washington, D.C. entwickelten.