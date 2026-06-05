The Division 3: Ubisoft verstärkt Entwicklung mit zahlreichen Neueinstellungen

Ubisoft baut das Entwicklerteam von The Division 3 weiter aus.

Die Entwicklung von The Division 3 scheint bei Ubisoft an Fahrt aufzunehmen. Neue Stellenausschreibungen deuten darauf hin, dass das Unternehmen sein Team für den kommenden Shooter deutlich erweitert.

Wie aus mehreren aktuellen Jobangeboten hervorgeht, sucht Ubisoft derzeit Entwickler für zentrale Positionen in verschiedenen Bereichen. Dazu gehören unter anderem Game Design, Animation, künstliche Intelligenz sowie weitere technische und kreative Fachgebiete.

The Division 3 wurde bereits 2023 offiziell bestätigt. Seitdem hat Ubisoft nur wenige Informationen zum Projekt veröffentlicht. Die nun verstärkten Personalmaßnahmen könnten jedoch darauf hindeuten, dass die Entwicklung in eine neue Phase übergeht und zusätzliche Ressourcen bereitgestellt werden.

Konkrete Details zum Spiel, zum Setting oder zu einem möglichen Veröffentlichungszeitraum wurden bislang nicht bekannt gegeben. Die umfangreiche Suche nach neuen Mitarbeitern lässt jedoch vermuten, dass Ubisoft die Arbeiten am nächsten Teil der Shooter-Reihe weiter beschleunigen möchte.

Neben The Division 3 arbeitet Ubisoft aktuell an mehreren weiteren Projekten, die Teil der langfristigen Unternehmensstrategie für die kommenden Jahre sind.