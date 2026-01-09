The Division 3: Spiel entwickelt sich zu einem Monster, sagt Entwickler

Der Produzent von The Division 3 verrät im Interview, dass das nächste Teil ein Monster wird und in die Fußstapen des ersten Teils tritt.

Im Rahmen des New Game+ Showcase sprach Executive Producer Julian Gerighty ausführlich über The Division 2: Survivors – doch ganz nebenbei ließ er eine Information fallen, auf die Fans seit Jahren warten. Er bestätigte, dass The Division 3 bereits in Produktion ist und sich zu einem gewaltigen Projekt entwickelt, über das er jedoch noch keine Details nennen darf.

Gerighty betonte, dass das Team bei Massive hinter verschlossenen Türen intensiv an dem neuen Ableger arbeitet. Die Entwickler verfolgen das Ziel, einen Titel zu schaffen, der einen ähnlich starken Eindruck hinterlassen soll wie der erste Teil der Reihe.

Konkrete Inhalte oder Einblicke bleiben vorerst unter Verschluss, doch die Aussage deutet auf ein ambitioniertes Vorhaben hin, das die Serie in ihrer nächsten Phase prägen dürfte.

Während der Fokus des Interviews weiterhin auf Survivors lag, sorgte die kurze Bestätigung des kommenden Sequels für zusätzliche Aufmerksamkeit. Die Entwicklung schreitet voran, und innerhalb des Studios wird mit Hochdruck daran gearbeitet, das nächste große Kapitel der Marke vorzubereiten.