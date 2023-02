Activision Blizzard: Microsoft und Sony treffen nächste Woche aufeinander

Die Europäische Kommission hat anlässlich der Untersuchung der Übernahme von Activision Blizzard für die kommende Woche eine Anhörung anberaumt.

Wie Foss Patents vom Policy and Regulatory Report (PaRR) informiert wurde, werde diese Anhörung mündlich erfolgen. Microsoft und Sony werden dabei aufeinandertreffen.

Das Treffen findet am 21. Februar in einem der Kommissionsgebäude in Brüssel statt. Es sei so gut wie sicher, dass es zu einem „gerichtsähnlichen Aufeinandertreffen zwischen Microsoft und Sony“ kommen wird.

