The Galactic Junkers: Weltraum-Abenteuer auf Xbox-Konsolen gestartet

Autor:, in / The Galactic Junkers

In The Galactic Junkers flüchtet ein Captain mit seiner Crew vor Kopfgeldjägern auf der Suche nach dem Warum.

Publisher Green Man Gaming und der Indie-Entwickler Evil Twin Artworks schicken Xbox-Spieler mit ihrer Crew in The Galactic Junkers in ein Weltraum-Abenteuer.

Als Captain eines Raumschiffs seid ihr auf der Flucht vor Kopfgeldjägern, Weltraumpiraten und der Galaktischen Union. Mit der Hilfe eurer Crew und einem Schiff, das bereits auseinanderzufallen scheint, macht ihr das Beste aus eurer Situation.

In diesem komödiantischen Action-Adventure-Weltraumkampfspiel heuert ihr neue Mitglieder an, macht euer Schiff wieder flott und stehlt Vorräte.

Und dann bleibt noch die Frage zu klären, warum euch alle überhaupt tot sehen wollen?

Launch-Trailer zum Weltraum-Abenteuer: