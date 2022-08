The Gap: Erster Trailer zum atmosphärischen Erkundungs-Thriller

In The Gap folgenden Spieler einem Neurowissenschaftler, der an einem experimentellen Programm teilnimmt.

Der Entwickler Label This erzählt in The Gap die mitreißende Geschichte eines Mannes, der verzweifelt ein Heilmittel sucht, mit dem er seine Familie retten kann. Dabei taucht er immer tiefer in seine Psyche und in Erinnerungen an die ab, die ihm am Herzen liegen.

Der atmosphärische Erkundungs-Thriller des Publishers Crunching Koalas wurde jetzt auf der Future Game Show für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC via Steam mit einem Trailer angekündigt.

Über The Gap

Joshua Hayes ist ein Neurowissenschaftler, dessen Familie an einem seltenen Gendefekt leidet, der Erinnerungen langsam auffrisst, wodurch sich Verstand und Persönlichkeit langsam auflösen. Das Ringen der Familie wird durch Erinnerungen an Hoch- und Tiefpunkte dargestellt.

Als Teil eines Experimentalprogramms des Biotech-Giganten Neuraxis, das diesen Defekt heilen soll, sieht sich Joshua einer Unternehmensintrige gegenüber. Bei der Erkundung der ungeschönten, minimalistischen Räume entdeckt er Gegenstände, die als Tor zu seiner Vergangenheit dienen.

In der Hoffnung, das Netz der Erinnerungen zu entwirren, muss er sich eine furchteinflößende Frage stellen: Kann er sich selbst wirklich vertrauen?