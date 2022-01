The Guardians of Peace: Xbox One Trailer zum Adventure veröffentlicht

Autor:, in / The Guardians of Peace

Der Xbox One Trailer zum Action-Adventure The Guardians of Peace wurde jetzt veröffentlicht.

In The Guardians of Peace schlüpft ihr in die Rolle von Diego, einem jungen, aufstrebenden Knappen, der sich zum Paladin ausbilden lässt, inmitten einer Invasion der Finsterlinge unter der Führung des bösen Commander Selfish!

Nutzt die sieben einzigartigen Energien des Universums und lernt, eure inneren Kräfte durch Meditation zu nutzen, um die sieben Horden von Finsterlingen wie Faulheit, Furcht und Hass in die dunkle Dimension zurückzutreiben.

Den eher bunten als düsteren Trailer zu The Guardians of Peace gibt es hier:

The Guardians of Peace ist derzeit nur im US Xbox Store verfügbar.