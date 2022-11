The Witcher Remake: Erscheint erst nach The Witcher 4

Autor:, in / The Witcher Remake

Erst nach dem Release von The Witcher 4 wird das The Witcher Remake veröffentlicht.

Das erste Rollenspiel mit dem Hexer Geralt von Riva bekommt bekanntlich ein zeitgemäßes Remake spendiert. Mit der Entwicklung hat CD Projekt RED das Studio Fools Theory beauftragt, die es mit der Unreal Engine 5 umsetzen und es sogar zu einem Open-World-Spiel machen.

Das The Witcher Remake befindet sich in einem frühen Stadium der Entwicklung. Doch was das genau bedeutet, lässt sich bei solchen Aussagen nur schlecht abschätzen.

Der Finanzbericht zum dritten Quartal von CD Projekt bringt jedoch ein wenig Licht ins Dunkel.

So sagte CEO Adam Kiciński, das The Witcher Remake wird erst nach der Veröffentlichung von The Witcher 4 erscheinen, was unter dem Arbeitstitel Polaris in Entwicklung ist. Grund sei die verwendete Technologie von The Witcher 4, auf die das Remake teilweise aufbauen soll.

„Um noch einmal auf das The Witcher Remake zurückzukommen und wann es erscheinen wird: Ja, es wird nach Polaris (The Witcher 4) erscheinen, was eine Folge davon ist, wie wir über dieses Projekt denken. Ich denke, dass das The Witcher Remake zu einem großen Teil auf den Technologien von Polaris basieren wird, also wird es teilweise parallel zu Polaris entwickelt werden, aber sobald Polaris auf den Markt kommt, wird alles für Polaris in der endgültigen Form sein, und es wird teilweise im Remake wiederverwendet werden.“

Über die Zeitpläne für The Witcher 4 ist nur bekannt, dass man die dazugehörige Trilogie innerhalb von sechs Jahren umsetzen will.