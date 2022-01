Thea 2: The Shattering: Fortsetzung erscheint diese Woche für Xbox

Thea 2: The Shattering erscheint noch diese Woche für Xbox One und Xbox Series X/S.

Thea 2: The Shattering wird am 28. Januar für die Xbox One und Xbox Series X/S erscheinen. Dies gaben die Entwickler in einer offiziellen Mitteilung bekannt.

Thea 2: The Shattering ist ein Nachfolger des erfolgreichen Thea: The Awakening, das die Idee eines innovativen Genre-Hybriden mit Elementen aus rundenbasierter Strategie, 4X-Strategie, Survival, RPG und einem Kartenspiel auf ein völlig neues und ausgefeiltes Niveau bringt.

Der Spieler schlüpft in die Rolle einer Gottheit aus dem von der slawischen Mythologie inspirierten Pantheon und steuert als solcher die Geschicke einer kleinen Schar von Gläubigen, die um ihr Überleben kämpfen. Dieses Ziel kann auf viele Arten erreicht werden, von der Diplomatie bis zum Krieg, von der Erkundung bis zur Eroberung, aber jeder Spielstil wird dank der prozedural generierten Umgebungen sicherlich zu völlig einzigartigen Abenteuern führen.

Reichhaltige Optionen, vom Crafting bis zum Städtebausystem, sowie das Koop-Multiplayer-Gameplay machen Thea 2 zu einer idealen Wahl für taktisch denkende Spieler, die eine Herausforderung suchen.

Hier gibt es einen Trailer zur Nintendo Switch-Version zu sehen: