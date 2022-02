Tiny Tina’s Wonderlands: Gameplay-Video zeigt epische Schlacht gegen Skelett-Armee

Schaut euch die epische Schlacht gegen eine Armee von Skeletten in einem neuen Gameplay-Video zu Tiny Tina’s Wonderlands an.

Bewaffnet mit einer Axt wirbelt der Fatemaker in einem neuen Video zu Tiny Tina’s Wonderlands durch Skelette und andere Gegner. Dazu benutzt er Zaubersprüche und lässt etwa brennende Fledermäuse auf Feinde los, die anschließend explodieren.

All das geschieht vor der Kulisse einer epischen Schlacht, in der eine Stadt an der Küste angegriffen wird.

Diese und weitere Spielszenen aus dem Rollenspiel sind im 23 Minuten langen und ungeschnitten Video von IGN zu sehen.