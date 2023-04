Die Straßenbahnsimulation TamSim: Console Edition fährt jetzt in München und Wien los.

TramSim: Console Edition kommt heute dank der neuen Partnerschaft zwischen dem Simulationsentwickler ViewApp und britischen Spieleentwickler Dovetail Games auf den Markt.

Die Spieler können sowohl in ViewApps Heimatstadt Wien als auch in München die Städte mit der Straßenbahn erkunden. Beide Städte sind fotorealistisch nachgebildet, wobei der Schwerpunkt auf den atemberaubenden Stadtlandschaften liegt, die die Strecken bilden, auf denen die spielbaren Straßenbahnlinien verkehren.

Straßenbahn- und Verkehrsfans können sowohl mit modernen als auch mit Retro-Fahrzeugen auf die Straße gehen. In Wien fährt der moderne Flexity neben dem Typ E2, der 1978 zum ersten Mal auf den Straßen der Stadt zu sehen war. In München steigen die Spieler in die Kabine der einzigartigen Straßenbahn R2.2b.

Es wird auch eine Deluxe-Edition erhältlich sein, die zusätzliche Inhalte wie den Wiener Betriebshof und das Straßenbahnmodell ULF (Ultra-Low-Floor) enthält. Im Mittelpunkt des Spiels steht das Erlernen der realistischen Steuerung jeder Straßenbahn, während man sich durch die belebten Straßen der jeweiligen Stadt bewegt.

Sobald sich die SpielerInnen in der Kabine zurechtgefunden haben, können sie die wunderschöne und historische europäische Architektur in einer Umgebung genießen, die die Unreal Engine 5 voll ausnutzt.

TramSim war bereits auf dem PC ein Hit, die Spieler lobten den Realismus und die Liebe zum Detail. Die Konsolenversion des Spiels wird dasselbe großartige Gameplay und dieselben Features bieten, allerdings mit einer für die Konsolenplattformen optimierten Steuerung. TramSim: Console Edition (Deluxe) ist ab heute für PlayStation 5, PlayStation 4 und Xbox Series X/S Konsolen erhältlich. Die Standard-Edition ist für Euro 39,99 erhältlich. Die Deluxe-Edition kostet Euro 49,99.

Hier gibt es noch einen Trailer zu sehen: