Transformers: Reactivate: Geleakte Bilder zeigen Version aus 2018

Zu den zahlreichen Ankündigungen bei den Game Awards in diesem Jahr zählte auch ein neues Spiel aus dem Transformers-Franchise.

Transformers: Reactivate ist ein Online-Actionspiel des Entwicklers Splash Damage für Konsolen und PC.

Zum Spiel wurden jetzt vier Screenshots geleakt. Sie zeigen Bilder aus einer Version von 2018, sind mittlerweile schon vier Jahre alt.

Drei der Bilder sind unkenntlich gemacht und zeigen daher nicht viel. Eines zeigt jedoch eine Galerie mit möglichen spielbaren Charakteren, die in offensiv und defensiv unterteilt sind.

Bei der Figur von Starscream ist auch eine Fortschrittsanzeige zu sehen. Möglich, dass man Fähigkeiten freispielen kann oder lediglich kosmetische Gegenstände.

Für das nächste Jahr ist zu Transformers: Reactivate auch eine Beta geplant, die dann zeigen wird, wie sich das Spiel in der Zeit weiterentwickelt hat.

IN GAME SCREENSHOTS OF TRANSFORMERS REACTIVATE!!!

Here we have a screenshot from in game of Transformers Reactivate.

Keep in mind this is a VERY EARLY build dating back to 2018!! pic.twitter.com/zk9GWKkJou

— Is Transformers Rise of the Beasts Trailer 2 out? (@ROTBTrailer) December 17, 2022