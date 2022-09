Ubisoft+: Angebot wird um Indie-Spiele erweitert

Ubisoft kündigt an, dass eine kuratierte Auswahl an Indie-Spielen Einzug in den Abonnement-Dienst Ubisoft+ erhält.

Die Initiative wurde diesen Sommer mit der Aufnahme von The Last Friend, einem Arcade-Spiel, das von The Stonebot Studio entwickelt wurde, und A Normal Lost Phone, einem interaktiven Fiction-Spiel, das von Accidental Queens entwickelt wurde, gestartet.

Jetzt begrüßte Ubisoft vier weitere Indie-Titel auf Ubisoft+: Astrologaster von Nyamyam, Evan’s Remains von Maitan69, Fell Seal: Arbiter’s Mark von 6 Eyes Studio und Lake von Gamious. Weitere Spiele werden regelmäßig zum Ubisoft+ Katalog hinzugefügt und können auch über den Store erworben werden.

​„Dies ist ein neues Kapitel im Ubisoft+ Abenteuer“, sagt Alexia Brumé, Director of Branding and Content bei Ubisoft. „Wir haben schon immer danach gestrebt, die besten Spiele für alle Spielstile anzubieten und wir spiegeln dieses Engagement in der Auswahl unserer Partner wider. Wir freuen uns, einige herausragende Indie-Spiele präsentieren zu können – von erzählerischen Abenteuern wie Lake und Astrologaster über ein Mystery-Thriller-Rätselspiel mit Evan’s Remains bis hin zu einem rundenbasierten RPG mit Fell Seal: Arbiter’s Mark.“

Diese Ankündigung unterstreicht Ubisofts Bestreben, seinen Katalog durch die Aufnahme weiterer Partner zu diversifizieren und markiert einen neuen Schritt in Ubisofts langjährigem Engagement für das Indie-Ökosystem.

Durch globale und lokale Initiativen zur Förderung von Innovationen in den Bereichen Gameplay, Spieldesign und Technologie sowie durch die Unterstützung und Finanzierung kreativer Start-ups will Ubisoft Qualität, Wissen und Erfahrung weiter fördern und gemeinsam die Zukunft der Branche gestalten.

​Ubisoft+ ist auf PC, Stadia und Amazon Luna erhältlich und wird in Zukunft auch auf PlayStation und Xbox verfügbar sein.

Ubisoft+ bietet mehr als 100 Ubisoft-Spiele, darunter die neuesten Veröffentlichungen wie Skull and Bones ab dem ersten Tag, klassische Spiele, Premium-Editionen, zusätzliche Inhaltspakete und Belohnungen.

​Zusätzlich können Spieler ab heute bis zum 10. Oktober Ubisoft+ im Rahmen einer zeitlich begrenzten kostenlosen Testphase ausprobieren. Der Multi-Access umfasst den Zugang auf PC, Stadia und Amazon Luna.

Um die kostenlose Testversion zu aktivieren und die gesamte Ubisoft+ Spielebibliothek zu testen, besucht einfach www.ubisoftplus.com.

Hier noch das Kleingedruckte zum Abo-Service:

*Die Verfügbarkeit der Spiele variiert je nach Gerät und Region. Ubisoft+ ist auf Stadia in den USA, Kanada, Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Spanien, Italien, der Schweiz, Österreich, der Tschechischen Republik, Dänemark, Finnland, Polen, Irland, Schweden, Belgien, Ungarn, Norwegen, Portugal, Rumänien, Slowakei und den Niederlanden verfügabr. Ubisoft+ ist in den USA auf Amazon Luna für mehrere Geräte verfügbar, einschließlich Amazon Fire TV (keine Einladung erforderlich).

​**Wenn Premium- oder Sondereditionen des Spiels angegeben sind (z. B. Ultimate/Gold/Deluxe Editions), enthalten die in Ubisoft+ enthaltenen Editionen möglicherweise nicht alle Premium-Inhalte. Das Angebot kann sich ändern. Ubisoft+ erfordert eine dauerhafte Internetverbindung, welche Ubisoft ermöglicht, ein aktives Abonnement zu bestätigen.

​ ***Eine kostenlose Testversion pro Ubisoft-Konto für neue oder inaktive Abonnenten vom 10. September bis 10. Oktober 2022. Erfordert eine gültige Zahlungsmethode. ​ Wenn das Abonnement nicht vor dem 10. Oktober gekündigt wird, wird am 10. Oktober und danach jeden Monat bis zur Kündigung der volle Abonnementpreis (14,99 €/Monat) fällig. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie Alters- und Gebietsbeschränkungen; weitere Informationen gibt es im FAQ-Bereich auf www.ubisoftplus.com. Dies ist ein Werbeangebot und kann sich ändern.