Under the Waves: Entwickler äußern sich zum Release

Quantic Dream und Parallel Studio geben die Veröffentlichung von Under The Waves bekannt, dem neuen narrativen Adventure, das unter dem Label SPOTLIGHT by QUANTIC DREAM veröffentlicht wird und für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S/X und Xbox One erhältlich ist.

Under The Waves spielt in einer alternativen, retro-futuristischen Version des Jahres 1979 in den Tiefen der Nordsee und verfolgt das tägliche Leben von Stan, einem Berufstaucher, der für eine Ölgesellschaft Wartungsarbeiten durchführt. Stan flüchtet vor seiner Vergangenheit und findet unter Wasser Frieden, weit weg vom Alltag, eingehüllt in die beruhigende Monotonie der Isolation. Mysteriöse Ereignisse bringen ihn jedoch dazu, seine eigene Realität in Frage zu stellen.

In einer halb offenen Welt erzählt Under The Waves seine subtile und poetische Geschichtebdurch Stans tägliche Missionen, sei es an Bord seines U-Boots oder in seinem autarken Anzug. Die Spieler können die Tiefsee frei erkunden, Schiffswracks besuchen und Materialien sammeln, um sie im Lebensmodul zu recyceln und neue Gegenstände herzustellen, die in den verschiedenen Haupt- und Nebenquests verwendet werden können.

Ronan Coiffec, Mitbegründer und Game Director von Parallel Studio, blickt zurück auf die Anfänge des Projekts: „Vor fast 20 Jahren entwarf ich im Licht meiner kleinen Nachttischlampe an der Kunstschule unwissentlich die ersten Umrisse eines Projekts, aus dem Under The Waves werden sollte. Am Wochenende spielte ich voller Verwunderung das Spiel, das mich dazu brachte, das zu tun, was ich heute tue: Omikron The Nomad Soul. Ich habe das Gefühl, dass ich mir mit Under The Waves mehrere Träume erfüllt habe: die Arbeit an einem bedeutungsvollen Spiel mit einem talentierten Team, insbesondere in Zusammenarbeit mit der Surfrider Foundation Europe, und die Zusammenarbeit mit Quantic Dream.“ „Diese 3 Jahre der Produktion waren unglaublich und emotional sehr bereichernd. Von der Geburt des Projekts über die COVID-Phase, isoliert in unseren Wohnungen, bis hin zu den Treffen mit David Cage, dem Autor und Regisseur von Quantic Dream, um unsere Geschichte zu besprechen, die Treffen mit Surfrider, um die Kernaussagen unserer Geschichte zu definieren, und dann die Phasen des Motion Capture, der Sprachaufnahmen und der Beleuchtungsanpassung unter den fachkundigen Augen der Quantic Dream-Teams. Wir haben so viele Dinge erlebt und gelernt, die das Projekt genährt haben, das heute Under The Waves ist, ein narratives Abenteuerspiel, die Frucht der harten Arbeit eines Teams von Indie-Entwicklern, die ein originelles, bedeutungsvolles und fesselndes Erlebnis schaffen wollten. Wir hoffen, dass die Spieler von der Erfahrung, die wir mit Leidenschaft, Großzügigkeit und Aufrichtigkeit geschaffen haben, fasziniert sein werden.“

Zusätzlich zu der melancholischen Kraft von Stans Geschichte regt Under The Waves auch zur Reflexion über den Einfluss des Menschen auf den Planeten und die Lebewesen an.

Zur Verfeinerung des ökologischen Subtextes, der sich subtil durch das gesamte Abenteuer zieht, arbeitete Parallel Studio in verschiedenen Entwicklungsstadien mit der Surfrider Foundation Europe zusammen. Diese einzigartige Zusammenarbeit zielt darauf ab, den Spielern eine hoffnungsvolle Botschaft über den Schutz der Ozeane zu vermitteln, und zwar durch kontextbezogene Botschaften, visuelle Elemente in den Farben der Stiftung und spezielle Trophäen/Erfolge.

„Nach mehr als einem Jahr enger Zusammenarbeit sind wir sehr stolz darauf, dass Under The Waves zustande gekommen ist“, sagt Rémi Touja, Digital Marketing Manager bei der Surfrider Foundation Europe. „Da ich selbst ein begeisterter Gamer bin und ein großes Interesse am Geschichtenerzählen habe, war ich sehr erfreut, an dieser Partnerschaft beteiligt zu sein, um die Botschaften der Surfrider Foundation Europe einem neuen Publikum zu vermitteln. Das Spiel bietet uns eine einzigartige Gelegenheit, die Probleme der Ozeane auf eine ganz neue Art und Weise anzusprechen, indem wir sie subtil und natürlich in Stans Abenteuer und das Spielgeschehen integrieren, ohne jemals moralisch zu werden oder die Botschaft zu erzwingen. Wir sind davon überzeugt, dass die Spieler durch diesen Ansatz sensibler für unsere Botschaften werden und wer weiß, vielleicht inspiriert es sie ja zu einer ersten Maßnahme, wie z. B. dem Aufsammeln von Müll beim nächsten Strandbesuch. Das gesamte Team freut sich sehr darauf, diese Zusammenarbeit zu erleben und zu sehen, welche Wirkung Under The Waves auf die Spieler haben wird!“

Under The Waves ist die neueste Erweiterung des SPOTLIGHT by QUANTIC DREAM-Katalogs, dem Publishing-Label des französischen Studios. Guillaume de Fondaumière, CEO und Head of Publishing bei Quantic Dream: „Wir haben uns sofort in dieses Projekt verliebt, als wir mit dem Aufbau unseres Publishing-Katalogs begannen. Ob durch die Erzählung der Geschichte, die künstlerische Ausrichtung oder ganz allgemein durch das Engagement des Entwicklerteams, Under The Waves steht für das, woran wir bei Quantic Dream glauben: ein einzigartiges und unvergessliches interaktives Erlebnis, das die Spieler emotional berührt und von einem leidenschaftlichen Team entwickelt wird. Wir sind auch sehr stolz darauf, die Surfrider Foundation Europe unterstützen zu können und dazu beizutragen, dass ihre sehr wichtigen Aktionen zum Schutz der Ozeane einem breiteren Publikum ein Begriff werden.“

Under The Waves ist digital für PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Serie S/X und Xbox One für 29,99 Euro erhältlich. Eine physische Deluxe-Edition mit einem Artbook und exklusiven Stickern ist ebenfalls für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S/X und Xbox One für 39,99 Euro erhältlich.

Kid Katana Records arbeitet mit Quantic Dream und Parallel Studio zusammen, um Spielern auf der ganzen Welt den fesselnden und minimalistischen Soundtrack von Under The Waves zu bieten.

Der von Nicolas Bredin komponierte Soundtrack von Under The Waves ist eine tiefgreifende Verkörperung der Geschichte des Spiels und wurde von isländischen Komponisten wie Valgeir Sigurdsson und Ólafur Arnalds sowie Post-Rock-Bands wie Mogwai, Sigur Ros und Radiohead beeinflusst.Der Soundtrack zu Under The Waves ist ab sofort auf allen Plattformen erhältlich.