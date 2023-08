Under the Waves: Pre-Order Launch-Trailer veröffentlicht

Autor:, in / Under the Waves

Für das Adventure Under the Waves wurde kurz vor der Veröffentlichung Ende August ein Pre-Order Launch-Trailer veröffentlicht.

Das von Parallel Studio entwickelte und von Quantic Dream veröffentlichte narrative Adventure-Spiel Under the Waves lässt euch bald die „techno-futuristischen“-Tiefen der Nordsee des Jahres 1970 erforschen.

Wird Stan seinen tragischen Verlust verarbeiten und sich eine Zukunft erkämpfen können? Findet es selbst heraus, in dem ihr unter den Wellen der Nordsee nicht nur die Tiefen des Meeres erforscht, sondern auch die Tiefen der menschlichen Psyche.

Am 29. August soll Under the Waves für PlayStation 4|5, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erscheinen.

Hier könnt ihr die Xbox Version vorbestellen:

Weitere Spielszenen gibt es hier für euch: