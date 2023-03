Unheard: Voices of Crime: Akustische Detektive ermitteln auf Konsolen

Unheard: Voices of Crime Edition ist ab heute für PS4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich. Das Spiel kostet 9,99 Euro.

505 Games freut sich bekannt zu geben, dass NExT Studios beliebter PC-Erfolg Unheard: Voices of Crime ab heute auf PS4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich ist.

Die Konsolenausgabe enthält das Originalspiel Unheard, ein innovatives Erlebnis, bei dem die Spieler in die Rolle von Akustik-Detektiven schlüpfen, die mithilfe eines neuen akustischen Geräts, mit dem sie Stimmen aus der Vergangenheit hören können, an Tatorten ermitteln, sowie einen zusätzlichen geheimnisvollen Bonusfall, den es zu lösen gilt.

Macht eine Zeitreise, indem ihr mit einem speziellen Gerät Gespräche von vergangenen Tatorten belauscht. Jeder Hinweis, jede Bewegung und jedes Motiv wird in Form von Audio präsentiert. Anstatt eine bestimmte Figur zu steuern, müsst ihr lediglich deren Gesprächen lauschen und die Entwicklung der Geschichte verfolgen. Nutzt die Informationen, die ihr hört, um Namen und Stimmen zuzuordnen und herauszufinden, wie alles (und jeder) zusammenhängt.

Unheard: Voices of Crime – Screenshot Galerie