Unreal Engine 5: Spiele-Highlights des Sommers im Showcase-Trailer

Im diesjährigen Spielesommer wurden auf Veranstaltungen wie dem Summer Game Fest, beim Epic Games Store Summer Showcase oder PC Gaming Show über 80 Spiele gezeigt, die allesamt mit den verschiedenen Versionen der Unreal Engine entwickelt werden oder kürzlich veröffentlicht wurden.

Viele dieser Spiele erscheinen auch für Konsolen. Darunter Aliens: Dark Descent, ARK 2, Deliver us Mars, Gotham Knights, Grounded, One Piece Odyssey, Redfall, S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, The Callisto Protocol und viele weitere.

Im Showcase-Trailer von Epic werden euch einige Unreal-Engine-Highlights gezeigt, auf die sich Spieler freuen dürfen.