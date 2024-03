Unreal Engine 5: Details von der State of Unreal GDC 2024

Epic Games hat auf der State of Unreal auf der GDC 2024 zahlreiche neue Details zur Unreal Engine 5.4 bekannt gegeben. Werft heute einen ersten Blick auf die Zukunft der Spieleentwicklung.

Erfahrt mehr über die neuesten Entwicklungen in den Unreal Engine Tools und vieles mehr. Zum Einheizen gibt es erst einmal einen Sizzle Reel Trailer von der GDC 2024:

Epic Games verkündete: „Heute haben wir die Unreal Engine 5.4 Preview 1 vorgestellt. Die Vollversion erscheint Ende April. UE 5.4 führt eine Reihe von Verbesserungen der Rendering-Leistung ein, darunter wichtige Updates für Nanite, wie beispielsweise Nanite Tessellation, mit der man eine viel höhere visuelle Qualität erreichen kann, ohne die Meshes auf der Festplatte zu vergrößern.“ „Animationen machen mit 5.4 einen großen Schritt nach vorn. Dazu gehört Motion Matching, eine einfache und effiziente Methode, um Charaktere im Spiel zu animieren, die seit dem Start von Chapter 5 in Fortnite auf allen Plattformen eingesetzt wird. Später in diesem Jahr werden wir außerdem ein kostenloses Beispielprojekt veröffentlichen, das mehr als 500 AAA-Animationen enthält, die aus High-End-Motion-Capture-Daten mit dem in der Keynote-Demo verwendeten Bewegungs- und Traversal-Datensatz erstellt wurden. Dank umfangreicher Battle-Tests bei der Entwicklung von LEGO Fortnite kann man sein Spiel jetzt vollständig mit Control Rig und Sequencer animieren, ohne zwischen den Anwendungen hin- und herspringen zu müssen.“ „Multi-Process Cooking ist jetzt bis zu dreimal schneller und kompiliert während des Cooks viel weniger Shader im Editor. Gute Nachrichten gibt es auch für Sounddesigner, die unser neues Audio Insights Profiling Tool nutzen können, um leistungsstarkes Next-Gen-Audio zu erstellen, zu verstehen und zu debuggen.“ „Das vollständig in die Engine integrierte Procedural Content Generation Framework wurde ebenfalls erheblich optimiert. Als konkretes Beispiel für ein flexibles, datengetriebenes Tool mit einem systemischen Ansatz und den neuesten Updates veröffentlichen wir ein Plugin zur Erstellung von PCG-Biomen.“

Wollt ihr sehen, wie MetaHumans und eine realistische Umgebung eure Fortnite-Inseln verändern? Schaut euch die Talisman-Demo an, in der gezeigt wird, wie Creator MetaHuman nutzen können, um glaubwürdige menschliche Charaktere in realistische Umgebungen in UEFN zu integrieren.

Der MetaHuman in der Talisman-Demo ist mit benutzerdefinierter dynamischer Ausrüstung gekleidet, die von einem neuen Marvelous Designer und der CLO-Integration unterstützt wird.

Diese Integration wird Ende April verfügbar sein und UEFN-Creator haben Anspruch auf eine kostenlose einjährige Lizenz für Marvelous Designer. Mit dieser Lizenz können sie dynamische Kleidungsstücke mit dem neuen UE 5.4-Workflow erstellen, die dann in UEFN-Projekte importiert werden können.

Ausführliche Details zu den einzelnen Bausteinen und Verbesserungen hat Epic Games in den folgenden Artikeln vorbereitet:

Hier gibt es die komplette Show auf Abruf: