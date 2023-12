Victrix Pro BFG Wireless Controller: Premiumzubehör für Xbox erscheint im Februar

Autor:, in / Victrix Pro BFG Wireless Controller

Victrix, eine Marke für Gaming-Zubehör, die zu PDP gehört, hat angekündigt, dass ihr Premium-Esports-Controller, der Pro BFG Wireless Controller, im Februar 2024 für Xbox-Konsolen erscheinen wird. Der Pro BFG wurde ursprünglich im Oktober letzten Jahres für PC und andere Konsolen angekündigt und wurde schnell zum meistverkauften Controller auf diesem Markt.

Anfang 2024 werden die Spieler den offiziell lizenzierten Controller speziell für Xbox und PC in den Händen halten können. Spieler können einen ersten Blick auf diesen neuen Xbox-Controller am Victrix-Stand in der FGC Area auf der Dreamhack Atlanta werfen, die vom 15. bis 17. Dezember im Georgia World Congress Center stattfindet.

Vorbestellungen sind ab Januar auf victrixpro.com zu einem UVP von 179,99 US-Dollar möglich.

Der Xbox Pro BFG Wireless Controller wurde von Grund auf von Victrix entwickelt und für den E-Sport konzipiert. Er bietet eine Reihe von Funktionen und Optionen, darunter:

Volle kabellose und kabelgebundene Kompatibilität: Der Pro BFG kann über Bluetooth, den mitgelieferten kabellosen USB-Dongle oder über eine kabelgebundene Verbindung mit Geräten verbunden werden. Pro BFG ist kompatibel mit Xbox-Konsolen, PC, mobilen iOS- und Android-Geräten, unterstützten Smart TVs, Mac und den meisten Cloud-Streaming-Diensten.

Modularität: Das umkehrbare linke Modul ermöglicht die Verwendung von Standard-Xbox-Offset-Sticks oder die Verwendung beider Sticks in der Mitte. Fans von Kampfspielen können das Fight Pad-Modul einbauen, das den rechten Stick durch sechs Mikroschalter-Tasten ersetzt. Das D-Pad, die Analog Stick Caps und die Analog Stick Gates sind ebenfalls austauschbar.

Vier belegbare Rückentasten mit benutzerkonfigurierbaren Profilen: Die Spieler können die hinteren Tasten mit der Profiltaste spontan zuordnen und bis zu 3 einzigartige Profile für die Tastenbelegung speichern.

Patentierte Multi-Positions-Kupplungsauslöser: Die patentierten Clutch-Trigger mit Hall-Effekt-Technologie und 5 verschiedenen Haltepunkten ermöglichen es den Spielern, den Abzug auf die eigenen Bedürfnisse abzustimmen, egal ob Haartrigger, Standard-Trigger oder etwas in der Mitte.

Low Latency Audio mit integriertem Dolby Atmos Lifetime-Abonnement: Der Pro BFG liefert die höchstmögliche Audioqualität über die 3,5-mm-Kopfhörerbuchse des Controllers mit integriertem Dolby Atmos und einem lebenslangen Abonnement (Wert 15 US-Dollar) für räumlichen Surround-Sound beim Spielen.

Victrix Control Hub Customization Xbox App: Mit der kostenlosen Victrix Control Hub App für Xbox und PC können Spieler ihren Controller so individuell wie ihren Spielstil gestalten. Mit der App können die Spieler die Tasten und EQ-Einstellungen so konfigurieren, dass sie zu ihrem Spielstil passen, Diagnosen durchführen und die Firmware des Controllers aktualisieren – alles an einem Ort. Um Stick-Drift zu vermeiden, können Spieler mit dem Control Hub auch ihre Analogsticks neu kalibrieren, was auch manuell ohne die App möglich ist.

Auf preisgekrönter Technologie aufgebaut: Der Pro BFG ist ein erstklassiger esports-Controller und bekannt für seine außergewöhnliche Leistung. Er hat zahlreiche Auszeichnungen in den Bereichen Gaming und Technik erhalten, darunter prestigeträchtige Preise wie Best Gaming Accessory von Shacknews, Esquire’s Anerkennung für Best Modular Controller, GameSpot’s angesehener Titel Best Gaming Accessory und den begehrten 2023 iF Design Award.