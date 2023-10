Warhammer 40.000: Rogue Trader: Ein Freihändler zu sein bedeutet Freiheiten zu haben

In Warhammer 40,000: Rogue Trader schmieden Spieler ihr eigenes Schicksal. Vor den Konsequenzen der eigenen Handlungen ist auch ein Freihändler nicht sicher!

Spieler schlüpfen in Warhammer 40.000: Rogue Trader in die Rolle eines Freihändlers, Nachkommen einer altehrwürdigen Familie von wagemutigen Freibeutern, die über ein Handelsimperium herrschen und die Ränder des imperialen Machtbereichs im Namen des Imperators selbst erkunden.

Dank der Handelsvollmacht verfügen Freihändler über unvorstellbare Privilegien und Befugnisse und sind außerdem damit beauftragt, die Grenzen des Imperiums zu erweitern. Dem Spieler stehen dabei ein gigantisches Leerenschiff von immenser Stärke sowie eine riesige Crew, die nur darauf wartet, die Befehle ihres Anführers auszuführen, zur Verfügung.

Es obliegt dem Spieler, seinen Untergebenen Gnade zu erweisen oder ihnen mit Verachtung zu begegnen, dem Imperator treu zu bleiben oder sich mit Feinden der Menschheit zusammenzutun – jede Entscheidung des Freihändlers beeinflusst ganze Sonnensysteme und verändert die Ingame-Welt und ihre Bewohner.

Die Geschehnisse des Spiels entfalten sich in der Koronus-Weite, einer gefährlichen und unerforschten Region an der Außengrenze des Imperiums der Menschheit. Viele Entdecker sind diesem Ort zum Opfer gefallen und nie wieder zurückgekehrt.

Einer der Grundpfeiler von CRPGs sind bemerkenswerte und vielschichtige Begleiter – und solche sind natürlich auch in Rogue Trader anzutreffen. Ein mächtiger Space Marine, ein rastloser Eldar Ranger oder sogar ein mutiges Mitglied der Adepta Sororitas, bewaffnet mit Bolter und Gebeten, sind nur einige wenige der vielen Charaktere, die sich dem Freihändler auf seinen Abenteuern anschließen.

Ein Freihändler zu sein bedeutet, über Freiheiten zu verfügen, die kein anderer Bürger des Imperiums jemals begreifen könnte. Owlcat Games hat einen neuen Trailer zu Warhammer 40,000: Rogue Trader veröffentlicht, um zu zeigen, was diese Freiheiten im Spiel für Konsequenzen nach sich ziehen.

Als traditionelles cRPG ist Warhammer 40,000: Rogue Trader in großen Teilen von den Entscheidungen des Spielers geprägt. Je nachdem, welchen Weg der Freihändler wählt, verändern sich die Koronus-Weite und ihre mächtigen Entitäten, was neue Spielmöglichkeiten eröffnet. Eine dieser Entitäten, die in dem Trailer vorgestellt wird, ist Inquisitor Xavier Calcazar. Die Macht und Autorität, die er ausübt, reichen aus, um einen Freihändler vor Neid erblassen zu lassen. Ein einziges Gespräch mit Lord Calcazar kann die Spieler auf den Pfad des pflichtbewussten Dienstes für den Imperator führen oder ihr Erbe mit dem schwarzen Mal der Ketzerei beflecken.

Hier gibt es noch einmal den Warhammer 40,000: Rogue Trader-Trailer zu sehen, der einige Spoiler enthält:

Warhammer 40,000: Rogue Trader wird am 7. Dezember 2023 für Windows PC über Steam, GOG,und EGS sowie für PlayStation 5 und Xbox Series S/X veröffentlicht. Fans können Gründer werden und das Spiel in den digitalen Standard- und Sammlereditionen direkt bei Owlcat Games vorbestellen, für sofortigen Zugang zur Warhammer 40,000: Rogue Trader Beta.

Der Multiplayer-Koop-Modus wird ab dem ersten Tag für Windows-PC-Versionen von Warhammer 40,000: Rogue Trader und nach Launch für die Mac- und Konsolenversionen verfügbar sein.