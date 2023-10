Forgive Me Father 2: Early Access auf dem PC gestartet

Autor:, in / Forgive Me Father 2

Taucht ein in einen Albtraum im Retro-Stil, inspiriert vom Cthulhu-Mythos, mit Fulqrum Publishing und Byte Barrel’s erwarteter Fortsetzung, Forgive Me Father 2, die jetzt im Early Access auf Steam, GoG und Epic Games Store erhältlich ist. Da die aktuelle Demo beim Steam Next Fest zu den 50 meistgespielten Titeln gehörte, ist dieser übernatürliche Shooter ein Muss in dieser gruseligen Jahreszeit.

Forgive Me Father wurde am 28. September 2023 für Xbox veröffentlicht. Der zweite Teil hat gute Chancen wieder auf der Konsole zu landen. Bis dahin könnt ihr die Early Access-Version auf dem PC ausprobieren und euch einen Eindruck von der Fortsetzung verschaffen.

Die Early Access-Veröffentlichung von Forgive Me Father 2 enthält 10 albtraumhafte Level, die sich über eine Vielzahl von Furcht einflößenden Schauplätzen verteilen und die Geschichte des Priesters aus dem von der Kritik gefeierten ersten Teil fortsetzen.

Forgive Me Father 2 ist ein actiongeladener Liebesbrief an alle FPS-Fans, der sich von verschiedenen FPS-Subgenres inspirieren lässt, darunter klassische Boomer-Shooter wie Quake und DOOM, kombiniert mit modernen Mechaniken, einem einzigartigen visuellen Stil und der Unreal Engine 5-Technologie.

Aufbauend auf dem Original mit einer düsteren Geschichte, sind die Spieler nun tiefer in den Mythos eingetaucht, mit ausrüstbaren Dark Tome Seiten, um Ihre Wahnsinnsfähigkeiten im Laufe der Geschichte zu verbessern. Sei es, um Wunden mit Lifesteal zu heilen, mit Might mächtiger zu werden, mit Haste die Feuerrate und die Nachladegeschwindigkeit zu erhöhen oder mit Resistance den eintreffenden Schaden zu reduzieren – die Spieler können den Eldritch-Erscheinungen ihren Geist schenken, um ihre Überlebenschancen zu verbessern.

Während der Early-Access-Phase sind regelmäßige Updates geplant, um die Anzahl der Levels, Waffen und Inhalte deutlich zu erhöhen, sowie Bugfixes und Updates aus dem Feedback der Community, um einen Titel zu schaffen, der mehr als dreimal so groß ist wie diese Early-Access-Version.