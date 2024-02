White Day 2: The Flower That Tells Lies: Adventure erscheint als Complete Edition

White Day 2: The Flower That Tells Lies erscheint mit allen drei Episoden als Complete Edition für Konsolen.

PQube freut sich, ankündigen zu können, dass ‚White Day 2: The Flower That Tells Lies – Complete Edition‘ im Jahr 2024 für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen wird! Die Complete Edition ist ab sofort auch auf Steam erhältlich und ersetzt die ursprüngliche Episodenversion.

In der Nacht des 14. März 2001, genau einen Tag nach dem Vorfall an der Yeondu High, kehren vier Personen an die Schule zurück, um Antworten auf die ungelösten Geheimnisse zu finden, die sie verfolgen. Enthüllt die dunkle Wahrheit, die in dieser direkten Fortsetzung des koreanischen Horror-Kultklassikers verborgen blieb. Untersucht bizarre Phänomene, weicht blutrünstigen Mördern aus und enträtselt eine verschlungene Geschichte, die sich über drei nervenaufreibende Episoden erstreckt.

Features

Kehrt zurück zur Yeondu High: Erforscht die Schule im Fackelschein und besucht bekannte Orte, um unheimliche neue Enthüllungen, Gegenstände und Bereiche zu entdecken, die bisher verborgen geblieben waren.

Erforscht die Schule im Fackelschein und besucht bekannte Orte, um unheimliche neue Enthüllungen, Gegenstände und Bereiche zu entdecken, die bisher verborgen geblieben waren. Weicht nicht tötbaren Stalkern aus: Beobachtet eure Umgebung, um nicht von besessenen Nachtwächtern und furchterregenden Gespenstern entdeckt zu werden. Benutzt Kamerablitze, um eure Verfolger vorübergehend zu betäuben.

Beobachtet eure Umgebung, um nicht von besessenen Nachtwächtern und furchterregenden Gespenstern entdeckt zu werden. Benutzt Kamerablitze, um eure Verfolger vorübergehend zu betäuben. Gruselige Geisterbegegnungen: Konfrontiert euch mit verdrehten Manifestationen der tragischen Vergangenheit des Gebäudes. Entdeckt und dokumentiert gespenstische Orte mit eurer Kamera, um die beunruhigenden Ursprünge der einzelnen Geister zu enthüllen.

Konfrontiert euch mit verdrehten Manifestationen der tragischen Vergangenheit des Gebäudes. Entdeckt und dokumentiert gespenstische Orte mit eurer Kamera, um die beunruhigenden Ursprünge der einzelnen Geister zu enthüllen. Verzweigte Episoden: Erlebt die Geschichte aus mehreren Perspektiven. Lernt aus euren Fehlern und kehrt zu abgeschlossenen Episoden zurück, um alternative Routen mit 14 möglichen Ausgängen zu entdecken.

Erlebt die Geschichte aus mehreren Perspektiven. Lernt aus euren Fehlern und kehrt zu abgeschlossenen Episoden zurück, um alternative Routen mit 14 möglichen Ausgängen zu entdecken. Löst obskure Rätsel: Sucht nach Hinweisen und wichtigen Gegenständen, um komplexe Rätsel zu lösen und aus verschlossenen Räumen zu entkommen. Entschlüsselt versteckte Rätsel, um neue Story-Pfade und zusätzliche Enden freizuschalten.

Sucht nach Hinweisen und wichtigen Gegenständen, um komplexe Rätsel zu lösen und aus verschlossenen Räumen zu entkommen. Entschlüsselt versteckte Rätsel, um neue Story-Pfade und zusätzliche Enden freizuschalten. Bonus-Kostüm-DLC enthalten: 7 zusätzliche Kostüme, darunter der traditionelle koreanische Hanbok für die Spielercharaktere und ein nostalgischer Hausmeister-Trainingsanzug für die Wachen!

Deckt Lügen auf, die erzählt wurden…

Erlebt die Schrecken der Yeondu High School aus den Perspektiven mehrerer Charaktere in drei miteinander verbundenen Episoden, die alle in der Complete Edition enthalten sind.

Episode 1: Beunruhigt von den Gerüchten, sie sei in den Tod eines Mitschülers verwickelt, ist Jung Soo-jin entschlossen, die Sache richtigzustellen und das Vertrauen ihres Schwarmes Jang Sung-tae zurückzugewinnen. Doch während die beiden nach Hinweisen suchen, erfahren sie von einem weitaus dunkleren Geheimnis tief in den Eingeweiden der Schule und werden zur Beute einer unerbittlichen Jagd.

Episode 2: Zur gleichen Zeit trifft die ehemalige Lehrerin Kang Seo-yeon ein, um die unklaren Umstände des Todes ihres Vaters auf dem Schulgelände zu untersuchen. Mithilfe ihres Wissens über das Okkulte versucht Seo-yeon, ein altes Ritual rückgängig zu machen und gleichzeitig einem mächtigen und bösartigen Geist zu entkommen, der sich unaufhaltsam zu ihr hingezogen fühlt.

Episode 3: Nachdem sie ein Versprechen gegeben hat, das nicht gebrochen werden kann, sucht die Schülerin Yoo Ji-min im ersten Jahr nach einem Weg, den ruhelosen Geist von Han Na-young zu befrieden. Als er tiefer in die tragische Geschichte der Schule und die komplexen Beziehungen zwischen den Schülern eindringt, macht Ji-min eine schicksalhafte Entdeckung, die den Schleier der Finsternis ein für alle Mal lüften wird.