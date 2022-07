Wildflower Interactive: Uncharted 4 Director gründet neues Studio für erstes Projekt

Der ehemalige Naughty Dog Director Bruce Straley gründet mit Wildflower Interactive sein eigenes Entwicklerstudio.

2017 verließ Straley Naughty Dog, bekannt für die PlayStation exklusiven Spielereihen Uncharted und The Last of Us.

Wie Straley in einem Vorstellungs-Video erzählt, wusste er damals nicht, ob er noch Spiele machen wolle. Doch die Idee zu einem Spiel verfolgte ihn seitdem und führte dazu, dass er mit Freunden einen Prototyp erstellte.

Die Idee gefiel ihm schließlich und die Aufregung wuchs bis zur Erkenntnis, dass er dieses Spiel machen muss.

Daher gründete er das Studio Wildflower Interactive.

Auch einen Partner habe man gefunden, der sie beim Spiel unterstützt. Wer dieser Partner ist, wurde nicht genannt. Ebenso wenig, für welche Plattformen das noch namenlose Projekt entwickelt wird.

Das Team von Wildflower Interactive umfasst bisher die folgenden Personen:

Almudena Soria Sancho – Animation

Wouter Gort – Art

Eyton Zana – Art, Freelancer

Doug Holder – Design

Bruce Straley – Director | Studio

Arno Azar – Design

Nicholas Lance – Design

Liz Fiacco – Design

Vivian Alcala – Production

Cosmo Fumo – Programming

Ole Ciliox – Programming

Acht weitere Stellen gibt es derzeit noch zu besetzten, die auf der Webseite des Studios eingesehen werden können.