Worldless: Inspiration von Devil May Cry und Octopath Traveller

Devil May Cry und Octopath Traveller inspirierten die Entwickler von Worldless, was ihr euch in einem neuen Video anschauen könnt.

Im Vorfeld der Veröffentlichung des atmosphärischen 2D-Abenteuers Worldless von Thunderful, Coatsink und Noname Studios, das am 21. November für PC, Xbox, PlayStation und Switch erscheint, haben die Entwickler ein zweites Video veröffentlicht, das die Spielmechanik näher beleuchtet.

In Anlehnung an das erste Kampfvideo erklärt es, wie das Spiel Inspirationen von Titeln wie Devil May Cry und Octopath Traveller in seiner Mischung aus rundenbasierten und Echtzeit-Kämpfen umsetzt, und gibt einen Vorgeschmack auf die anspruchsvollen Bosskämpfe des Spiels.

Kreativ- und Animationsdirektor Joel Roset erklärt die Bedeutung des „Absorptionstanks“, einer Schlüsselmechanik im Kampf, die sich füllt, wenn der Spieler einem Gegner Schaden zufügt, und die sich durch Treffer leert.

Er geht detailliert auf die Risiko-Ertrags-Kalkulationen ein, die der Spieler vornehmen muss, wenn er sich entscheidet, den Absorptionstank langsam zu füllen und alle Angriffseingaben aufzudecken oder die Dinge durch Erraten der Eingaben zu beschleunigen.

Joel spricht auch darüber, wie Worldless ein System ähnlich dem ‚Style Meter‘ in Devil May Cry-Spielen einführt, wenn es um Absorptionsschaden und ein Blocksystem geht, das vom ‚Stagger‘-System von Octopath Traveler inspiriert ist. Er gibt sogar einen Vorgeschmack auf die herausfordernden Bosskämpfe von Worldless und erklärt, wie man seine Fähigkeiten kombinieren muss, um erfolgreich zu sein.

Worldless spielt in einer Zeit, in der die Regeln der Existenz noch nicht definiert sind. In dieser abstrakten Umgebung treffen die Spieler auf Wesen mit gegensätzlichen Zielen.

Die eine Hälfte ist auf die Tugendhaftigkeit ihrer Natur fixiert, die andere versucht, diese gegen ihren Untergang einzutauschen. Dadurch geraten sie unweigerlich in einen Konflikt, während sie um die Transzendenz kämpfen, und Sie werden sich selbst in diesem Kampf wiederfinden, wobei es Ihnen überlassen bleibt, die geheimnisvolle Erzählung des Spiels und seine Themen von Wachstum und Verständnis selbst zu interpretieren.