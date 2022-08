Worldless: Neues Abenteuer für Xbox und PC angekündigt

Thunderful, Coatsink & Noname Studios freuen sich darauf, ihr neues Abenteuer in dem stilisierten, rundenbasierten 2D-Adventure-Plattformer Wordless in Angriff zu nehmen, der 2023 für Xbox und PC erscheinen soll.

Wordless wurde auf dem IGN Awesome Indies Showcase enthüllt und konzentriert sich auf eine Reise, auf der die Spieler wachsen und ihre wahre Bestimmung entdecken, während sie sich auf eine neugeborene, auf Polaritäten basierende Existenz einstellen.

Worldless spielt in einer aufkeimenden Existenz polarer, gegensätzlicher Realitäten, die durch einen gemeinsamen Funken verbunden sind. Die Spieler begeben sich in eine abstrakte Umgebung voller Wesen mit gegensätzlichen Zielen.

Die eine Hälfte ist auf die Tugendhaftigkeit ihrer Natur fixiert, die andere versucht, sie gegen ihren Untergang einzutauschen. Polaritäten ziehen sich an, was zu einem nicht enden wollenden Konflikt führt, und das Ergebnis ist der traumatische Prozess der Absorption, bei dem sich ihre Naturen austauschen. Darüber hinaus kann die Instabilität des Prozesses zu Mutationen führen, die zur Transzendenz verleiten.

„Wir freuen uns unglaublich, ankündigen zu können, dass Worldless Anfang 2023 auf den Markt kommen wird“, so David Sanchez, Producer bei Noname Studios. „Wir haben all unsere Energie in die Entwicklung eines Spiels gesteckt, das unsere Liebe für Videospiele vermittelt, und wir hoffen, dass dies in diesem ersten Enthüllungstrailer zu sehen ist.“