Dredge: Fischt das Unergründliche

Erforscht einen geheimnisvollen Archipel und fischt das Unergründliche in Dredge, einem neuen Spiel von Team17.

Team17 und der neuseeländische Entwickler Black Salt Games haben eine Publishing-Partnerschaft bekannt gegeben, um DREDGE, ein kommendes Einzelspieler-Fischereiabenteuer mit einer unheimlichen Unterströmung, im Jahr 2023 auf PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X|S Konsolen zu veröffentlichen.

In DREDGE schlüpfen die Spieler in die Rolle eines vom Glück verfolgten Fischers und erkunden eine Reihe von abgelegenen Inseln, während sie die umliegenden Tiefen nach einer Vielzahl von Fischen und wertvollen Tiefseekuriositäten absuchen. Sobald ihr Trawler voll ist, können sie ihre Beute an die sonderbaren Einheimischen verkaufen, während sie Quests erfüllen und mehr über jedes Gebiet erfahren. Sie können auch ihr Schiff, ihre Fähigkeiten und ihr Wissen verstärken, um tiefer zu graben und abgelegenere Gebiete zu erreichen.

Beginnend in ihrem neuen Zuhause auf den abgelegenen Inseln von ‚The Marrows‘ können die Spieler jeden Meeresarm erforschen, während sie Aufgaben für die Einheimischen von einst erledigen und Ausflüge in benachbarte Regionen unternehmen – jede mit ihren eigenen einzigartigen Fischen, die es zu finden, Bewohnern, die man zu treffen und Geheimnissen, die es aufzudecken gilt.