Dredge: Große Erweiterung erscheint im November

Die erste große Erweiterung „The Pale Reach“ für das Indie-Abenteuer Dredge erscheint am 16. November zu einem Preis von 5,99 Euro.

Solltet ihr ein Fan des kultigen Angel-Horror-Abenteuers sein, freut euch auf den Winter. Team17 kündigte jetzt die erste große Erweiterung für ihr Indie-Spiel Dredge an, welche am 16. November erscheint. In „The Pale Reach“ werdet ihr mit einem neuen Biom konfrontiert, welches zu erkunden gilt.

Damit ihr in dieser gefährlichen und unbekannten Umgebung von „The Pale Reach“ eine Chance habt, erhaltet ihr passend neue Ausrüstungsgegenstände.

Auf eurer Reise durch die Schluchten und Tiefen findet ihr 11 neue Krebs- und Fischarten, während ihr eine weitere verloren geglaubte Expedition verfolgt.

Dredge ist für Xbox Series X/S, Xbox One, Steam und Nintendo Switch zum Preis von 24,99 € erhältlich. Die DREDGE Digital Deluxe Edition kostet 26,99 Euro und enthält den Blackstone Key.

Die Erweiterung „The Pale Reach“ erscheint am 16. November zu einem Preis von 5,99 Euro.