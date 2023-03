Dredge: Fischerei-Abenteuer jetzt erhältlich

Autor:, in / Dredge

Team17 und Black Salt Games haben heute DREDGE veröffentlicht und bekannt gegeben, dass das düstere Angelabenteuer ab sofort auf Steam, GOG, Nintendo Switch, PlayStation 5 und PlayStation 4 sowie Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich ist.

In DREDGE schlüpft ihr in die wasserverschmierten Stiefel eines vom Glück verfolgten Fischers und erkundet eine Reihe von abgelegenen Inseln, während ihr die umliegenden Tiefen nach einer Vielzahl von Fischen und wertvollen Tiefseekuriositäten absucht. Sobald euer Trawler voll ist, verkauft ihr eure Beute an die seltsamen Einheimischen, während ihr Quests erfüllt und mehr über die einzelnen Archipele herausfindet. Verbessert euer Schiff, eure Fähigkeiten und euer Wissen, um noch tiefer zu graben und noch geheimnisvollere, abgelegene Gebiete zu erreichen.

Das digitale Basisspiel von DREDGE ist für Steam, Xbox und Nintendo Switch zum Preis von 24,99 € erhältlich. Die DREDGE Digital Deluxe Edition kostet 26,99 Euro und enthält den Blackstone Key.